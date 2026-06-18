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Polskie siatkarki pokonały Ukrainę. Biało-czerwone blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:39
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Polskie siatkarki pokonały Ukrainę. Biało-czerwone blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów
Polskie siatkarki pokonały Ukrainę. Biało-czerwone blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów/East News
Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3:1 (25:21, 25:13, 22:25, 25:23) w kolejnym meczu Ligi Narodów. To piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, który w sobotę zmierzy się z Holandią. Nasze panie są coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do turnieju finałowego.

Stysiak zamknęła seta

Polki już nie pierwszy raz w tej edycji Ligi Narodów popisały się znakomitym początkiem. Przy prowadzeniu 6:1, trener reprezentacji Ukrainy Jakub Głuszak musiał poprosić o czas. Półminutowa przerwa nieco wybiła biało-czerwone z rytmu, Ukrainki z kolei zaczęły odważniej zagrywać i z pięciopunktowej przewagi nic nie zostało.

W miarę upływu czasu rozkręcała się Magdalena Stysiak, a środkowa Maja Koput znakomicie radziła sobie zarówno w bloku, jak w ataku i znów podopieczne Lavariniego odskoczyły na kilka "oczek". W końcówce Stysiak otrzymała pełne zaufanie od Katarzyny Wenerskiej i skończyła trzy ostatnie piłki.

Polskie siatkarki w drugim secie wbiły Ukrainki w parkiet

Drugi set zaczął się dokładnie tak samo. Trio pod siatką, w składzie: Stysiak, Koput i Paulina Damaske, zatrzymywało niemal wszystkie ataki rywalek, ale i pewnie finalizowało akcje. Przy stanie 7:1 mecz na moment się wyrównał, ale tym razem biało-czerwone utrzymały koncentrację i jeszcze zwiększyły przewagę. Przy prowadzeniu 18:8 obie drużyny mogły już myśleć o kolejnej partii.

W trzeciej odsłonie role się odwróciły. Zablokowała się Stysiak, ale też inne zawodniczki nie były w stanie wziąć ciężaru gry na swoje barki. W ukraińskim zespole nie do zatrzymania była Ołeksandra Miłenko, która spotkanie rozpoczęła jako rezerwowa. Po zepsutej zagrywce Damaske, Ukrainki wygrywały 20:15 i wówczas nastąpił zryw podopiecznych Lavariniego. Błyskawicznie zniwelowały dystans do jednego punktu (20:21), m.in. za sprawą silnych serwisów Julii Szczurowskiej. Później zabrakło jednak dokładności, Stysiak zaatakowało w aut z przechodzącej piłki, a w kolejnej akcji Wenerska źle rozegrała piłkę. Koput obroniła pierwszego setbola, ale Miłenko w ostatniej akcji zablokowała Stysiak.

Stysiak atomowym uderzeniem zakończyła mecz

Niewiele zmieniło się w kolejnej partii, bowiem drużyna Głuszaka nakręciła się jeszcze bardziej. Polki przegrywały 2:6, o czas poprosił Lavarini, lecz poza Koput, biało-czerwone grały znacznie gorzej niż na początku spotkania.

Zanosiło się, że mecz zakończy się tie-breakiem, bowiem Ukrainki prowadziły już 18:12. Wówczas polskie siatkarki postawiły wszystko na jedną kartę. Stysiak znów nie zwalniała ręki w ataku, kilkoma udanymi obronami popisała się Aleksandra Szczygłowska i na samym finiszu był remis 22:22. Głuszak poprosił o czas, ale Polki były już mocno zdeterminowane – najpierw blokiem popisała się Damaske, a po chwili bardzo skuteczna w drugiej części spotkania Walerija Nudha zaatakowała w aut. Ukrainki obroniły pierwszego meczbola, ale przy drugim Stysiak atomowym uderzeniem nie dał szans rywalkom na obronę.

Biało-czerwone, trzykrotne brązowe medalistki, uczyniły ważny krok na drodze do awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Po sześciu spotkaniach mają na koncie pięć zwycięstw i jedną porażkę. W piątek Polki mają dzień przerwy, a w sobotę w samo południe (czasu warszawskiego) zagrają z Holandią.

  • Polska – Ukraina 3:1 (25:21, 25:13, 22:25, 25:23)
  • Polska: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Maja Koput, Sonia Stefaniuk, Julita Piasecka, Paulina Damaske – Aleksandra Szczygłowska (libero) – Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak
  • Ukraina: Daria Szarhorodska, Anna Artyszuk, Uliana Kotar, Switłana Dorsman, Walerija Nudha, Julija Dymar – Alika Lucenko (libero) – Wiktorija Danczak, Olena Napalkowa, Oleksandra Milenko, Marta Fedyk, Diana Meliuszkina
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Źródło PAP
Tematy: Ukrainasiatkówkasiatkarkipolskie siatkarki
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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