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Polscy siatkarze byli pod ścianą, ale odwrócili losy meczu. Zwycięstwo na koniec pierwszego turnieju Ligi Narodów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:55
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Polscy siatkarze byli pod ścianą, ale odwrócili losy meczu. Zwycięstwo na koniec pierwszego turnieju Ligi Narodów
Polscy siatkarze byli pod ścianą, ale odwrócili losy meczu. Zwycięstwo na koniec pierwszego turnieju Ligi Narodów/East News
Polscy siatkarze byli w tragicznej sytuacji. W meczu z Ukrainą przegrali dwa pierwsze sety, ale nie poddali się. Ostatecznie w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów w Linyi pokonali reprezentację naszych wschodnich sąsiadów 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11). Zespół trenera Nikoli Grbicia w Chinach odniósł dwa zwycięstwa i poniósł dwie porażki.

Grbić mieszał składem

Reprezentacja Polski, która w 2025 roku wygrała rozgrywki, udanie rozpoczęła kolejny cykl Ligi Narodów, pokonując Kubę 3:0. Później jednak mierzyli się ze znacznie silniejszymi przeciwnikami, którym nie sprostali - przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3.

W każdym ze spotkań trener Grbić dokonywał zmian w wyjściowym składzie, w niedzielę w porównaniu do soboty Bartosz Firszt na przyjęciu zastąpił Michała Gierżota, a Bartosz Gomułka na ataku zmienił Aliakseia Nasevicha.

Słaby początek polskich siatkarzy

Ukraińcy szybko narzucili rywalom swoje warunki gry, po asie serwisowym Jurija Synycii i zatrzymaniu Gomułki na siatce prowadzili 3:0. Atak Firszta i blok na Wasylu Tupcziju dał Polakom remis (8:8), ale gdy Tupczij wykorzystał kontrę, a Gomułka ponownie został zablokowany zespół Raula Lozano miał przewagę 13:10. Biało-czerwoni nie zdołali już zbliżyć się do rywali, zagrywka Dmytro Janczuka powiększyła dystans w końcówce (22:17). Seta zakończył Ilja Kowalow (25:19).

Początek drugiej partii wyglądał podobnie jak w pierwszej, Ukraina prowadziła 4:2 po błędzie Firszta. Gierżot doprowadził do wyrównania po 8, jednak gdy po raz kolejny w tym meczu zatrzymany został Gomułka biało-czerwoni tracili trzy punkty (10:13). As serwisowy Tupczija powiększył przewagę jego ekipy (16:12). Na jednym z czasów wyraźnie zdenerwowany trener Grbić zwracał uwagę swoim podopiecznym, że boją się grać z Ukraińcami, a mają się bawić siatkówką. Rady nie pomogły w tej odsłonie, Polacy przegrali 18:25 po serii zagrywek Janczuka i błędzie Bartosza Zycha.

Dopiero w trzecim secie biało-czerwoni byli w stanie postawić się rywalom. Po serii wyrównanych akcji as serwisowy Jana Firleja pozwolił im objąć prowadzenie (9:7), które później powiększył Bartłomiej Lemański i Aleksander Śliwka (15:10). Przy zagrywce Jurija Semeniuka Ukraińcy zdołali złapać kontakt punktowy (16:17), jednak końcówka należała do Polaków - triumfowali 25:22 po serii udanych akcji Nasevicha i bloku na Kowalowie.

Nasevich najlepiej punktującym Polakiem

W czwartej odsłonie ponownie między zespołami toczyła się walka punkt za punkt, ale akcje Gierżota wyprowadziły biało-czerwonych naprzód (12:8). Później asa serwisowego dołożył Śliwka i było już 17:11. Ukraińcy się nie poddawali, stopniowo odrabiali straty, głównie za sprawą bloku, jednak udany atak Nasevicha doprowadził do tie-breaka (25:21).

Tie-break od początku ułożył się po myśli Polaków. Ukraińcy popełniali coraz więcej błędów, natomiast po stronie biało-czerwonych dobrze grali Nasevich i Lemański (8:6). Po akcji Śliwki i pomyłce Kowalowa dystans wynosił już cztery punkty (13:9). Mecz zakończył blok na Semeniuku (15:11). Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Nasevich - 19.

Kolejny turniej LN Polacy rozegrają w Gliwicach w dniach 24-28 czerwca. Ich rywalami będą Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna.

  • Polska - Ukraina 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11)
  • Polska: Jan Firlej, Bartosz Firszt, Bartosz Gomułka, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Aleksander Śliwka - Maksymilian Granieczny (libero) – Marcel Bakaj, Michał Gierżot, Szymon Jakubiszak, Adrian Markiewicz, Aliaksei Nasevich, Bartosz Zych
  • Ukraina: Dmytro Janczuk, Ilja Kowalow, Jurij Semeniuk, Jurij Synycia, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczij - Jarosław Pampuszko (libero) - Jewgenij Kisiliuk, Oleksandr Nałożny, Witalij Szczytkow, Maksym Tonkonoh, Denys Welecki, Jewgenij Boiko (libero)
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Źródło PAP
Tematy: siatkówkasiatkarzeLiga Narodów
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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