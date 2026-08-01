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FIFA wycofuje się z kontrowersyjnego projektu. Infantino ugiął się pod presją

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:22
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FIFA wycofuje się z kontrowersyjnego projektu. Infantino ugiął się pod presją
FIFA wycofuje się z kontrowersyjnego projektu. Infantino ugiął się pod presją/Shutterstock
FIFA zawiesiła plan częściowej prywatyzacji praw komercyjnych do swoich najważniejszych turniejów, w tym mistrzostw świata. Decyzję ogłosił Gianni Infantino, który przyznał, że projekt wywołał zbyt duże podziały w światowym futbolu.

Stanowczy sprzeciw federacji

Plany FIFA spotkały się z gwałtowną reakcją najważniejszych organizacji piłkarskich. Przeciwko projektowi opowiedziały się między innymi konfederacje z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.

Najostrzej zareagowała UEFA, która zagroziła bojkotem imprez organizowanych przez światową federację. W geście protestu ze współpracy z FIFA zrezygnował również Carlos Cordeiro, jeden z doradców Gianniego Infantino.

Pod wpływem narastającej krytyki prezydent FIFA poinformował, że kontrowersyjna propozycja nie będzie dalej procedowana.

– Po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt doprowadził do podziałów, które niezależnie od poziomu wsparcia nie służą już realizacji pierwotnie wyznaczonego celu. Naszym celem zawsze było i zawsze będzie jednoczenie się oraz doskonalenie. W związku z tym niniejszy wniosek nie zostanie przyjęty – przekazał Infantino w komunikacie.

Miliardowy projekt FIFA

Światowa federacja zaproponowała utworzenie dodatkowej organizacji pod nazwą FIFA Forward Enterprise. Nowy podmiot miał przejąć prawa komercyjne związane z najważniejszymi turniejami FIFA, w tym mistrzostwami świata oraz klubowymi mistrzostwami świata.

Wartość przedsięwzięcia szacowano na około 20 miliardów dolarów. Zgodnie z projektem prywatni inwestorzy mieli nabyć 20 procent udziałów w spółce. Wartość transakcji oceniano na około 4,2 miliarda dolarów.

Fundusz powiązany z rodziną Trumpa

Na czele grupy potencjalnych inwestorów miał stanąć Thrive Eternal, fundusz zarządzany przez Thrive Capital. Firmę założył Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera – zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Zaangażowanie prywatnego kapitału w zarządzanie prawami komercyjnymi do najważniejszych imprez piłkarskich wzbudziło jednak poważne obawy dotyczące wpływu inwestorów na przyszłość światowego futbolu. Ostatecznie skala sprzeciwu zmusiła FIFA do wycofania się z projektu.

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Źródło PAP
Tematy: FIFAGianni InfantinoMistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
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