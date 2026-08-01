Mychajło Mudryk może wrócić na boisko. Ukrainiec znów może grać dla Chelsea Londyn

Wielki transfer i nagłe zatrzymanie kariery

Mudryk przez lata uchodził za jeden z największych talentów ukraińskiego futbolu. W styczniu 2023 roku przeniósł się z Szachtara Donieck do Chelsea za 70 mln euro.

W barwach londyńskiego klubu skrzydłowy rozegrał 73 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 11 asyst. Jego kariera została jednak niespodziewanie przerwana po badaniu antydopingowym przeprowadzonym przy okazji meczu reprezentacji Ukrainy.

W próbce zawodnika wykryto meldonium, substancję znajdującą się na liście środków zabronionych i mogącą wpływać na wydolność organizmu. W przeszłości za jej stosowanie zawieszona została między innymi rosyjska tenisistka Maria Szarapowa.

Czteroletnia dyskwalifikacja i odwołanie

Football Association nałożyła na Mudryka czteroletnie zawieszenie. Piłkarz nie zgodził się z decyzją i w kwietniu odwołał się do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie.

Przełomem w sprawie okazały się tymczasowe zmiany w procedurach Światowej Agencji Antydopingowej. Zgodnie z nowymi zasadami, gdyby próbka zawodnika została pobrana obecnie i wykazała identyczne stężenie meldonium, wynik nie zostałby zgłoszony jako naruszenie przepisów antydopingowych.

„Nigdy świadomie nie zażywałem zakazanych substancji”

Po ogłoszeniu decyzji Mudryk opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie.

„Po długiej walce czteroletni zakaz, który na mnie nałożono, został uchylony i mogę wznowić karierę ze skutkiem natychmiastowym. Jestem wdzięczny, że ten proces dobiegł końca i dostałem pozwolenie na powrót do piłki nożnej. Teraz mogę patrzeć w przyszłość” – napisał zawodnik.

Ukrainiec podkreślił, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas.

„To był najtrudniejszy okres w mojej karierze. Nigdy świadomie nie zażywałem żadnych zakazanych substancji. Moje zaangażowanie w uczciwą rywalizację oraz reprezentowanie mojego klubu i kraju zawsze było dla mnie ważne” – dodał.

Podziękowania dla Chelsea i kibiców

Mudryk podziękował również rodzinie, przyjaciołom, prawnikom oraz osobom związanym z Chelsea, które wspierały go podczas postępowania.

„Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim w Chelsea, moim kolegom z drużyny i kibicom, którzy byli ze mną. Dziękuję mojemu zespołowi prawnemu i innym osobom, które pomagały mi w mojej sprawie, za ich niestrudzoną pracę” – przekazał.

Piłkarz zapowiedział, że zamierza skupić się na odbudowaniu formy i ponownej walce o miejsce w składzie londyńskiej drużyny.

„Teraz skupiam się na powrocie do piłki nożnej, ciężkiej pracy każdego dnia i pozytywnym wkładzie w grę na boisku. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział w mojej karierze” – zakończył.

Mudryk czeka na powrót do gry

Kontrakt łączący ukraińskiego skrzydłowego z Chelsea obowiązuje do 2031 roku. Zawodnicy londyńskiego klubu przebywają obecnie na przedsezonowym tournee w Australii.

Nowy sezon Premier League Chelsea rozpocznie 24 sierpnia wyjazdowym spotkaniem derbowym z Fulham. Po uchyleniu zawieszenia Mudryk może natychmiast wznowić treningi i rozpocząć walkę o powrót do składu „The Blues”.