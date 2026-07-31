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Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski piłkarz miał 66 lat

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:15
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Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski piłkarz miał 66 lat
Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski piłkarz miał 66 lat/Shutterstock
W wieku 66 lat zmarł słynny włoski piłkarz Franco Baresi. Poinformował o tym jego były klub AC Milan. Nie podano przyczyny śmierci, ale w sierpniu 2025 roku Baresi przeszedł operację usunięcia guzka płucnego, a następnie rozpoczął terapię immunologiczną.

AC Milan w żałobie

Baresi był jednym z najwybitniejszych obrońców swojej epoki. Całą piłkarską karierę spędził w Milanie, z którym zdobył trzy razy Puchar Europy, sześć tytułów mistrza Włoch, dwa Puchary Interkontynentalne, trzy Superpuchary Europy i cztery Superpuchary Włoch. Rozegrał w tym klubie ponad 700 meczów.

Cała historia AC Milan jest w łzach. Ogłoszenie straty kogoś, kto uosabiał serce i duszę AC Milan, jest niezwykle trudne. Musimy być silni i zebrać całą energię, nawet w tym najsmutniejszym momencie. Jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, tak jak jego kultowa koszulka z numerem 6 - napisano na stronie Milanu.

Baresi karierę zakończył w 1997 roku

Był członkiem reprezentacji Włoch, która zdobyła mistrzostwo świata w 1982 roku, chociaż w tamtym mundialu nie zagrał ani minuty. Później pełnił rolę jej kapitana aż do finału mundialu w 1994 roku, który zakończył się porażką w rzutach karnych z Brazylią. Baresi był jednym z zawodników, którzy w serii "11" nie strzelili gola. W sumie w kadrze rozegrał 81 spotkań.

Karierę zakończył w 1997 roku, Milan zastrzegł wówczas jego koszulkę z numerem 6 - co było pierwszym takim wydarzeniem we włoskiej piłce nożnej. W 2020 roku został honorowym prezesem Milanu.

Jego ostatni publiczny występ miał miejsce podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d 'Ampezzo w lutym tego roku, kiedy wraz z byłym obrońcą Interu Mediolan Giuseppe Bergomim wniósł ogień olimpijski na San Siro – stadion, na którym wcześniej grał.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaśmierćfranco baresi
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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