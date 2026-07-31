Nie żyje Franco Baresi. Słynny włoski piłkarz miał 66 lat

AC Milan w żałobie

Baresi był jednym z najwybitniejszych obrońców swojej epoki. Całą piłkarską karierę spędził w Milanie, z którym zdobył trzy razy Puchar Europy, sześć tytułów mistrza Włoch, dwa Puchary Interkontynentalne, trzy Superpuchary Europy i cztery Superpuchary Włoch. Rozegrał w tym klubie ponad 700 meczów.

Cała historia AC Milan jest w łzach. Ogłoszenie straty kogoś, kto uosabiał serce i duszę AC Milan, jest niezwykle trudne. Musimy być silni i zebrać całą energię, nawet w tym najsmutniejszym momencie. Jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, tak jak jego kultowa koszulka z numerem 6 - napisano na stronie Milanu.

Baresi karierę zakończył w 1997 roku

Był członkiem reprezentacji Włoch, która zdobyła mistrzostwo świata w 1982 roku, chociaż w tamtym mundialu nie zagrał ani minuty. Później pełnił rolę jej kapitana aż do finału mundialu w 1994 roku, który zakończył się porażką w rzutach karnych z Brazylią. Baresi był jednym z zawodników, którzy w serii "11" nie strzelili gola. W sumie w kadrze rozegrał 81 spotkań.

Karierę zakończył w 1997 roku, Milan zastrzegł wówczas jego koszulkę z numerem 6 - co było pierwszym takim wydarzeniem we włoskiej piłce nożnej. W 2020 roku został honorowym prezesem Milanu.

Jego ostatni publiczny występ miał miejsce podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d 'Ampezzo w lutym tego roku, kiedy wraz z byłym obrońcą Interu Mediolan Giuseppe Bergomim wniósł ogień olimpijski na San Siro – stadion, na którym wcześniej grał.