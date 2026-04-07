Zmarł Mircea Lucescu. Słynny trener miał zawał serca

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 21:13
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu/Shutterstock
We wtorek w wieku 80 lat zmarł Mircea Lucescu - poinformowała Rumuńska Federacja Piłkarska. Lucescu jeszcze pod koniec marca był selekcjonerem reprezentacji tego kraju. W piątek przeszedł zawał serca, a od soboty przebywał na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Bukareszcie.

Lucescu legendą rumuńskiego futbolu

Mircea Lucescu to jedna z największych legend rumuńskiego futbolu. Był kapitanem reprezentacji w mistrzostwach świata w 1970 roku, a 14 lat później trenerem, gdy drużyna debiutowała w mistrzostwach Europy. W długiej karierze szkoleniowej prowadził także kluby we Włoszech (Pisa, Brescia, Inter Mediolan), Turcji (Galatasaray Stambuł, Besiktas Stambuł, reprezentacja), Ukrainie (Szachtar Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA, Dynamo Kijów) i Rosji (Zenit St. Petersburg).

Rumunii nie zagrają na mundialu

W 2024 roku Lucescu powrócił jako trener ojczystej drużyny narodowej, aby spróbować awansować z nią do rozpoczynającego się 11 czerwca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Po porażce z Turcją 0:1 w barażu Rumunia straciła na to szansę. Rumunia będzie jednym z trzech rywali Polski w drugiej dywizji najbliższej edycji Ligi Narodów - obok Szwecji oraz Bośni i Hercegowiny.

Źródło PAP
oprac. Michał Ignasiewicz
