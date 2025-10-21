Naroditsky szkolił amatorów w internecie

Naroditsky został arcymistrzem w wieku 18 lat. Poza uczestniczeniem w turniejach, uczył także gry w szachy w swoim klubie w Charlotte, a także pracował jako komentator, autor publikacji na temat tego sportu i influencer. Popularność zyskał głównie dzięki prowadzonym w internecie szkoleniom dla amatorów. Jego kanał na YouTube subskrybowało prawie pół miliona osób.

Był utalentowanym szachistą, komentatorem i nauczycielem. FIDE składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Daniela - przekazała Międzynarodowa Federacja Szachowa na platformie X.

Naroditsky w 2013 roku wygrał mistrzostwa USA juniorów

W 2007 roku Naroditsky zdobył tytuł mistrza FIDE i mistrzostwo świata w kategorii do lat 12. Zajął drugie miejsce w US Open w 2010 roku, w 2011 roku został mistrzem międzynarodowym, a w 2013 roku wygrał mistrzostwa USA juniorów. W maju 2017 roku osiągnął swój najwyższy ranking FIDE w szachach klasycznych - 2647. Brał udział w mistrzostwach świata w szachach szybkich i błyskawicznych.