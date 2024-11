"Dotarły do nas informacje, z którymi trudno się pogodzić. Po długiej walce z chorobą, w wieku 62 lat, zmarł Jan Furtok - legendarny napastnik GKS-u Katowice. Furtok był najjaśniejszą gwiazdą GKS-u Katowice, najlepszym strzelcem w historii klubu i wielokrotnym reprezentantem Polski" - napisano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu 26 listopada.

Jan Furtok zagrał także w 36 meczach reprezentacji Polski. W narodowych barwach zadebiutował 23 maja 1984. Brał udział w mistrzostwach świata w 1996 roku. Na tym turnieju zagrał w przegranym meczu z Brazylią w 1/8 finału. W historii reprezentacji zapisał się m.in. bramką wbitą San Marino ręką w 1993.

Jan Furtok był legendą GKS-u Katowice

Jan Furtok uznawany jest za jednych z najlepszych zawodników wywodzących się z Górnego Śląska. Był niekwestionowaną legendą GKS-u Katowice i najlepszym strzelcem w historii klubu. W 299 spotkaniach zdobył 122 bramki. Z GieKSą zdobył Puchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju i brązowy medal mistrzostw Polski.Po zakończeniu kariery pracował z sukcesami jako trener grup młodzieżowych w GKS, był dyrektorem sportowym klubu, trenerem pierwszego zespołu, a po spadku do czwartej ligi - prezesem.

Numer 9, z którym występował w GKS został oficjalnie zastrzeżony. W 2019 roku Furtok został uhonorowany przez PZPN, który z okazji swojego 100-lecia umieścił rodowitego katowiczanina wśród stu najwybitniejszych reprezentantów Polski. W 2021 roku odsłonięto w Katowicach mural przedstawiający legendę GKS.

Kolega o Furtoku: Znakomity piłkarz, kumpel, człowiek

Miałem przyjemność poznać go bardzo wcześnie w reprezentacji, grać z nim. To znakomity piłkarz, kumpel, człowiek, co jest niesamowicie ważne. Kto nie rozpozna tego charakterystycznego wąsa, znanego w kraju i zagranicą? Cieszę się, że mogliśmy grać razem. Lata mijają, już nie pogramy, ale jeszcze będziemy razem kibicować – mówił wtedy kolega z kadry, a obecnie trener Górnika Zabrze Jan Urban.

Prezydent miasta Marcin Krupa dziękował Furtokowi za jego piłkarskie dokonania. Dziękuję za to, co zaszczepiłeś młodym ludziom, którzy starają się ciebie naśladować. A mural (stojący w pobliżu torów kolejowych) będzie sygnalizował przyjeżdzającym, że są w mieście wielkiego talentu – powiedział podczas odsłonięcia.