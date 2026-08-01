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Eddie Howe odchodzi z Newcastle United. Klub szuka następcy

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 08:20
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Eddie Howe odchodzi z Newcastle United. Klub szuka następcy
Eddie Howe odchodzi z Newcastle United. Klub szuka następcy/Shutterstock
Eddie Howe zrezygnował z funkcji trenera Newcastle United. Angielski szkoleniowiec prowadził „Sroki” od listopada 2021 roku, doprowadzając zespół między innymi do awansu do Ligi Mistrzów oraz zdobycia pierwszego od 70 lat trofeum. Faworytem do zastąpienia go jest Matthias Jaissle.

„Wiem, że to właściwa decyzja”

W piątek piłkarze Newcastle United udali się na przedsezonowe zgrupowanie do Hiszpanii. Tego samego dnia klub opublikował oświadczenie, w którym Eddie Howe poinformował o zakończeniu swojej pracy na St James’ Park.

– Po prawie pięciu latach poświęcania klubowi całego życia, serca i duszy, z niesłabnącą energią, czuję, że w najlepszym interesie zarówno moim, jak i klubu leży odejście, nabranie sił i zrobienie sobie przerwy. W głębi serca wiem, że jest to właściwa decyzja, choć jej podjęcie było trudne – przekazał angielski szkoleniowiec.

Howe objął Newcastle w listopadzie 2021 roku, niedługo po przejęciu klubu przez Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej.

Historyczne sukcesy Newcastle

Pod wodzą Howe’a Newcastle dołączyło do czołówki Premier League i po ponad 20 latach przerwy ponownie awansowało do Ligi Mistrzów. Największy sukces odniosło jednak w 2025 roku, zdobywając Puchar Ligi Angielskiej. Było to pierwsze trofeum „Srok” od 70 lat.

Łącznie Howe poprowadził Newcastle w 231 spotkaniach. Jego drużyna odniosła 116 zwycięstw, zanotowała 43 remisy i poniosła 72 porażki.

Osłabienia kadrowe i słabszy sezon

Ostatnie miesiące nie były jednak dla Newcastle udane. Rok temu z klubu do Liverpoolu za 145 milionów euro odszedł Alexander Isak, reprezentant Szwecji i najlepszy strzelec zespołu.

W poprzednim sezonie drużyna zajęła dopiero 12. miejsce w Premier League, przez co nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów.

Latem z Newcastle odeszli również Anthony Gordon i Sandro Tonali. Wkrótce z klubem może pożegnać się także kapitan zespołu Bruno Guimaraes.

Matthias Jaissle kandydatem na następcę

Według doniesień medialnych nowym trenerem Newcastle ma zostać Matthias Jaissle, obecnie prowadzący saudyjskie Al-Ahli Dżudda.

Władze angielskiego klubu poinformowały, że proces wyboru następcy Howe’a jest już na zaawansowanym etapie, a nazwisko nowego szkoleniowca zostanie ogłoszone wkrótce.

38-letni Jaissle dwukrotnie triumfował z Al-Ahli w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a także zdobył Puchar Arabii Saudyjskiej. W swojej drużynie prowadził między innymi byłych zawodników Premier League – Ivana Toneya i Riyada Mahreza.

Wcześniej pracował w RB Salzburg, z którym wywalczył dwa mistrzostwa Austrii oraz krajowy puchar. Niemiec przebywa obecnie w Portugalii, gdzie piłkarze Al-Ahli przygotowują się do nowego sezonu.

Newcastle przygotowuje się do ligi

Zgrupowanie Newcastle w Hiszpanii zakończy się 8 sierpnia meczem towarzyskim z Valencią na stadionie Mestalla. Nowy sezon Premier League „Sroki” rozpoczną 23 sierpnia. Ich pierwszym rywalem będzie Liverpool, a spotkanie zostanie rozegrane na St James’ Park.

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Źródło PAP
Tematy: Newcastle Unitedpremier leagueliga angielska
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