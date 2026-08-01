Eddie Howe odchodzi z Newcastle United. Klub szuka następcy

„Wiem, że to właściwa decyzja”

W piątek piłkarze Newcastle United udali się na przedsezonowe zgrupowanie do Hiszpanii. Tego samego dnia klub opublikował oświadczenie, w którym Eddie Howe poinformował o zakończeniu swojej pracy na St James’ Park.

– Po prawie pięciu latach poświęcania klubowi całego życia, serca i duszy, z niesłabnącą energią, czuję, że w najlepszym interesie zarówno moim, jak i klubu leży odejście, nabranie sił i zrobienie sobie przerwy. W głębi serca wiem, że jest to właściwa decyzja, choć jej podjęcie było trudne – przekazał angielski szkoleniowiec.

Howe objął Newcastle w listopadzie 2021 roku, niedługo po przejęciu klubu przez Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej.

Historyczne sukcesy Newcastle

Pod wodzą Howe’a Newcastle dołączyło do czołówki Premier League i po ponad 20 latach przerwy ponownie awansowało do Ligi Mistrzów. Największy sukces odniosło jednak w 2025 roku, zdobywając Puchar Ligi Angielskiej. Było to pierwsze trofeum „Srok” od 70 lat.

Łącznie Howe poprowadził Newcastle w 231 spotkaniach. Jego drużyna odniosła 116 zwycięstw, zanotowała 43 remisy i poniosła 72 porażki.

Osłabienia kadrowe i słabszy sezon

Ostatnie miesiące nie były jednak dla Newcastle udane. Rok temu z klubu do Liverpoolu za 145 milionów euro odszedł Alexander Isak, reprezentant Szwecji i najlepszy strzelec zespołu.

W poprzednim sezonie drużyna zajęła dopiero 12. miejsce w Premier League, przez co nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów.

Latem z Newcastle odeszli również Anthony Gordon i Sandro Tonali. Wkrótce z klubem może pożegnać się także kapitan zespołu Bruno Guimaraes.

Według doniesień medialnych nowym trenerem Newcastle ma zostać Matthias Jaissle, obecnie prowadzący saudyjskie Al-Ahli Dżudda.

Władze angielskiego klubu poinformowały, że proces wyboru następcy Howe’a jest już na zaawansowanym etapie, a nazwisko nowego szkoleniowca zostanie ogłoszone wkrótce.

38-letni Jaissle dwukrotnie triumfował z Al-Ahli w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a także zdobył Puchar Arabii Saudyjskiej. W swojej drużynie prowadził między innymi byłych zawodników Premier League – Ivana Toneya i Riyada Mahreza.

Wcześniej pracował w RB Salzburg, z którym wywalczył dwa mistrzostwa Austrii oraz krajowy puchar. Niemiec przebywa obecnie w Portugalii, gdzie piłkarze Al-Ahli przygotowują się do nowego sezonu.

Newcastle przygotowuje się do ligi

Zgrupowanie Newcastle w Hiszpanii zakończy się 8 sierpnia meczem towarzyskim z Valencią na stadionie Mestalla. Nowy sezon Premier League „Sroki” rozpoczną 23 sierpnia. Ich pierwszym rywalem będzie Liverpool, a spotkanie zostanie rozegrane na St James’ Park.