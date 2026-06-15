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Tomasz Fornal wraca do polskiej ligi. Będzie grał w Aluronie CMC

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:35
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Tomasz Fornal wraca do polskiej ligi. Będzie grał w Aluronie CMC
Tomasz Fornal wraca do polskiej ligi. Będzie grał w Aluronie CMC/Agencja Gazeta
Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Reprezentacyjny przyjmujący jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. 28-latek wraca do kraju po sezonie spędzonym w lidze tureckiej.

Wcześniej do "Jurajskiej Armii" dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.

Fornal został mistrzem Turcji

Fornal w poprzednich rozgrywkach grał w Ziraacie Bankkart Ankara. W barwach tej drużyny zdobył mistrzostwo kraju. Wcześniej przez sześć sezonów występował w Jastrzębskim Węglu, z którym trzy razy fetował tytuł mistrzowski.

Cieszę się z powrotu do Polski i tego, że będę mógł grać w takim klubie. Cele, które stawiamy przed sobą na pewno są wysokie i będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest możliwe. Mam względem siebie bardzo duże oczekiwania - powiedział wicemistrz olimpijski z 2024 roku, cytowany w klubowych mediach.

Czterech siatkarze odeszło z Aluronu

Po zakończeniu sezonu z zespołem z Zawiercia pożegnali się rozgrywający Jakub Nowosielski (zmiennik Miguela Tavaresa), przyjmujący Jakub Czerwiński, środkowy bloku Jurij Gladyr i amerykański atakujący Kyle Ensing.

Od lat konsekwentnie staramy się budować nasz zespół na siatkarzach, którzy nie tylko posiadają świetne umiejętności techniczne, ale także mają dużą charyzmę na boisku. Dodatkowo opieramy trzon drużyny na reprezentantach swoich krajów, którzy mają doświadczenie w walce o najwyższe cele, nie tylko na polskim podwórku, ale także na międzynarodowych arenach - ocenił prezes Aluronu CMC Kryspin Baran.

Aluron zdobył historyczny tytuł

Drużyna trenera Michała Winiarskiego w minionych rozgrywkach dotarła do finału Ligi Mistrzów. W Turynie Zawiercianie przegrali z Sir Sicoma Monini Perugia 0:3. Aluron CMC drugi rok z rzędu zakończył tę rywalizację na drugim miejscu, a włoski zespół obronił tytuł.

Zawiercianie zostali w maju po raz pierwszy w historii mistrzem Polski. W finałowej batalii play off wygrali z Bogdanką LUK Lublin 3-2.

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Źródło PAP
Tematy: siatkówkaTomasz FornalAluron CMC Warta Zawiercie
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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