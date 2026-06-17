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Czwarte zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Koncertowa gra w pierwszym secie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:52
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Czwarte zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Koncertowa gra w pierwszym secie
Czwarte zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Koncertowa gra w pierwszym secie/East News
W świetnym stylu polskie siatkarki zainaugurowały drugi turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w pierwszym meczu w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0 (25:12, 25:22, 25:23). To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w tegorocznych rozgrywkach.

Popis Polek w pierwszym secie

Lavarini na początek kolejnego spotkania desygnował na boisko dwie nowego zawodniczki, które nie uczestniczyły w pierwszym turnieju w Chinach. Obie nie zawiodły i należały do wyróżniających się postaci na boisku. Polki wygrały dość pewnie, choć w kilku momentach zabrakło koncentracji i na własne życzenie zafundowały sobie nerwowe końcówki w dwóch setach.

Pierwsza partia to prawdziwy popis biało-czerwonych. Katarzyna Wenerska znakomicie kierowała grą zespołu, często uruchomiała środkowe, a Sonik i Maja Koput kończyły niemal każdą piłkę. Świetnie funkcjonował też blok polskiego zespołu, a po dwóch asach serwisowych z rzędu Wenerskiej było już 17:8. Bułgarki myliły się na zagrywce oraz w ataku i były tylko tłem dla biało-czerwonych.

Później obraz gry nieco uległ zmianie, bowiem Bułgarki nieco wyżej zawiesiły poprzeczkę i ograniczyły błędy własne. Mimo to, Polki cały czas kontrolowały przebieg gry i utrzymywały kilkupunktową przewagę. Nieco gorzej było w drugiej części seta – po dwóch błędach w ataku Julity Piaseckiej Bułgaria objęła prowadzenie 17:16. Do końca trwała zacięta walka punkt za punkt, a po autowym ataku Mirosławy Paskowej biało-czerwone miały dwa setbole. Stysiak mocno zaserwowała i rywalki nie poradziły sobie z odbiorem zagrywki.

Polki w trzecim straciły koncentrację

Trzecia odsłona to bardzo nierówna gra z obu stron. Polki często gubiły rytm, ale wydawało się, że wygrają gładko. W pewnym momencie przewaga urosła do siedmiu "oczek" (20:13), a Bułgarkom przytrafił się nawet błąd w ustawieniu. W polskiej drużynie nastąpiło zbyt duże rozluźnienie, bowiem zaczęła seryjnie tracić punkty. Lavarini poprosił o czas i udało się wybić rywalki z rytmu, bowiem Merelin Nikołowa zepsuła zagrywkę. Po chwili nastąpił kolejny przestój polskiej reprezentacji - w jednym ustawieniu straciły pięć punktów i Bułgarki wygrywały 23:22.

Podopieczne Marcello Abbodanzy nie wykorzystały swojej na przedłużenie meczu. Aleksandra Milanowa pomyliła się na zagrywce, a potem "delikatnym" blokiem popisała się wprowadzona chwilę wcześniej Paulina Damaske. W ostatniej akcji Borisława Sajkowa uderzyła w aut i nie pomogła nawet wideoweryfikacja.

W czwartek (początek, godz. 12) kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i Kanadą.

  • Polska – Bułgaria 3:0 (25:12, 25:22, 25:23)
  • Polska: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Maja Koput, Sonia Stefaniuk, Julita Piasecka, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) – Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Justyna Łysiak, Paulina Damaske
  • Bułgaria: Lora Sławczewa, Mikaela Stojanowa, Darina Najewa, Borisława Sajkowa, Aleksandra Milanowa, Mirosława Paskowa – Mila Paszulewa (libero) – Kalina Wenewa, Żana Todorowa (libero), Margarita Gunczewa, Merelin Nikołowa, Cwetelina Iljewa, Kaja Nikołowa
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Źródło PAP
Tematy: siatkówkapolskie siatkarkiLiga Narodów
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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