Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy siatkarze zafundowali kibicom prawdziwy thriller. Piąta wygrana biało-czerwonych w Lidze Narodów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 00:02
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Polacy siatkarze zafundowali kibicom prawdziwy thriller. Piąta wygrana biało-czerwonych w Lidze Narodów
Polacy siatkarze zafundowali kibicom prawdziwy thriller. Piąta wygrana biało-czerwonych w Lidze Narodów/PAP
Polscy siatkarze fatalnie zaczęli pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrali dwie pierwsze partie, ale ostatecznie po pięciosetowym thrillerze pokonali Belgię 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13). Łącznie podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają już pięć zwycięstw w tegorocznych rozgrywkach.

Rywale lepsi od Polaków w końcówkach setów

Szkoleniowiec biało-czerwonych bardzo szybko zdecydował się na pierwszą zmianę w zespole. Gdy było 6:7 zszedł Aliaksei Nasevich, a na boisku zameldował się Bartłomiej Bołądź. Reprezentacja Polski w inauguracyjnej odsłonie toczyła zacięty bój do połowy seta (5:5, 11:11, 13:14). Przy stanie 13:16 szkoleniowiec Polski poprosił o czas.

Po wznowieniu gry jego podopieczni wygrali akcję, a po chwili dwa razy zmniejszyli straty do punktu (18:19, 19:22). Jednak w końcówce rywale byli skuteczniejszy. Po tym jak Bartłomiej Lemański zepsuł atak środkiem, było 20:24. Belgowie nie wykorzystali pierwszej piłki setowej. Jednak kolejną akcję Artur Szalpuk tak rozpoczął, że piłka poszybowała w aut.

Zupełnie inaczej wyglądała druga odsłona. Polacy na jej początku dobrze zagrywali, jak i zdobywali punkty blokiem. Po tym, jak Jakub Nowak popisał się asem serwisowym, było 8:3. Rywale szybko jednak doprowadzili do remisu 10:10. Polska prowadziła 20:19, ale ponownie w końcówce lepsi byli Belgowie.

Śliwka zakończył mecz

W trzecim secie pierwsi punkt zdobyli biało-czerwoni. Potem prowadzili 10:4, 14:8. Tym razem Belgom nie udało się odrobić strat. Polacy doprowadzili do tie-breaka, chociaż czwartą odsłonę wygrali dopiero po grze na przewagi (wcześniej prowadzili 24:20).

Długo trwała zacięta walka w ostatniej części spotkania. Było 12:12, ale po chwili 14:12. Pierwszej okazji do zakończenia spotkania gospodarze nie wykorzystali, ale w kolejnej akcji dobrym atakiem popisał się Aleksander Śliwka. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Bołądź - 24.

Turcja kolejnym przeciwnikiem Polaków

Przed meczem Polski z Belgią rozegrano w Gliwicach dwa spotkania LN: Turcja - Chiny 3:0, Argentyna - Niemcy 3:2. W czwartek biało-czerwoni zmierzą się z Turcją. Początek tej rywalizacji zaplanowano na godz. 20.00. Wcześniej Chiny zagrają z Belgią (16.30).

  • Polska – Belgia 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13)
  • Polska: Marcin Komenda, Aleksander Śliwka, Jakub Nowak, Aliaksei Nasevich, Artur Szalpuk, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) – Bartłomiej Bołądź, Mikołaj Sawicki, Michał Gierżot, Szymon Jakubiszak, Jan Firlej, Mateusz Poręba, Jakub Ciunajtis
  • Belgia: Samuel Fafchamps, Matthias Valkiers, Pierre Perin, Wout D’heer, Ferre Reggers, Seppe Rotty - Kobe Verwimp (libero) - Gorik Lantsoght (libero), Seppe Baetens, Michiel Fransen, Simon Plaskie, Seppe van Hoyweghen, Lasse van Genechten, Warre Vandecruys
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: siatkówkapolscy siatkarzeLiga Narodów
Powiązane
Słynny siatkarz opuszcza Polskę. Będzie grał w Rosji
Słynny siatkarz opuszcza Polskę. Będzie grał w Rosji
Polskie siatkarki pokonały Ukrainę. Biało-czerwone blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów
Polskie siatkarki pokonały Ukrainę. Biało-czerwone blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów
Czwarte zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Koncertowa gra w pierwszym secie
Czwarte zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Koncertowa gra w pierwszym secie
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Brazylia rozbiła Szkocję. Pierwszy mecz Neymara »
Zobacz
|
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
studia, student, uczelnia
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj