Słynny siatkarz opuszcza Polskę. Będzie grał w Rosji

Argentyńczyk wrócił do Rosji

De Cecco nowe rozgrywki rozpocznie w barwach Lokomotiwie Nowosybirsk. Dla brązowego medalisty igrzysk olimpijskich z 2020 roku jest to powrót do ligi rosyjskiej po 16 latach przerwy. Poprzednio siatkarz reprezentował VC Dynamo-Jantar Kaliningrad.

Argentyński rozgrywający Luciano De Cecco dołączy do Lokomotiwu w przyszłym sezonie. Witamy - pochwalił się transferem w mediach społecznościowych klub z Nowosybirsk.

W Rosji bardzo liczą na De Cecco

De Cecco będzie sporym wzmocnieniem dla rosyjskiego zespołu. Lokomotiw w minionym sezonie zajął w lidze trzecie miejsce. Szefowie drużyny liczą, że z doświadczonym Argentyńczykiem w składzie ich siatkarze w nowych rozgrywkach powalczą o mistrzowski tytuł.