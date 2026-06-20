Słynny siatkarz opuszcza Polskę. Będzie grał w Rosji

Argentyńczyk wrócił do Rosji
De Cecco nowe rozgrywki rozpocznie w barwach Lokomotiwie Nowosybirsk. Dla brązowego medalisty igrzysk olimpijskich z 2020 roku jest to powrót do ligi rosyjskiej po 16 latach przerwy. Poprzednio siatkarz reprezentował VC Dynamo-Jantar Kaliningrad.
Argentyński rozgrywający Luciano De Cecco dołączy do Lokomotiwu w przyszłym sezonie. Witamy - pochwalił się transferem w mediach społecznościowych klub z Nowosybirsk.
W Rosji bardzo liczą na De Cecco
De Cecco będzie sporym wzmocnieniem dla rosyjskiego zespołu. Lokomotiw w minionym sezonie zajął w lidze trzecie miejsce. Szefowie drużyny liczą, że z doświadczonym Argentyńczykiem w składzie ich siatkarze w nowych rozgrywkach powalczą o mistrzowski tytuł.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.