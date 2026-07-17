Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach

Bułgarzy zaatakowali Irlandczyków

W pierwszym meczu rozegranym w stolicy Bułgarii gospodarze wygrali 3:2. Na rewanż do Irlandii Północnej udała się spora grupa kibiców CSKA. Przybysze z Sofii sprawiali sporo kłopotów służbom. Już w drodze na stadion starli się z miejscowymi.

PSNI… serious questions need to be asked and answered. Who decided to march visiting Bulgarian fans, who had spent a week insulting, mocking and intimidating Derry people online, down Bishop Street past the Oakgrove with women and children present? Then stand by while CSKA fans… pic.twitter.com/tHEgJSP8Ey — Conor McGinty (@ConorMcMusic) July 16, 2026

W trakcie meczu Bułgarzy zachowywali się równie skandalicznie. Wywołali zamieszki na trybunach. Zaatakowali sympatyków Derry City. Ruszyli na sektor, na którym były kobiety i oraz dzieci. Kibice irlandzkiej drużyny w obawie o swoje zdrowie wbiegli na murawę i uciekli w bezpieczniejszą część stadionu.

🇧🇬 | CSKA Sofia fans causing trouble at the Brandywell last night vs Derry City…😳👊🏼 pic.twitter.com/3OhbG1GVvb — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 17, 2026

Skandaliczne gesty bułgarskich kibiców

Służby porządkowe miały pełne ręce roboty, bo Bułgarzy dążyli do fizycznego starcia. Agresywni chuligani z Sofii zaczęli prezentować faszystowskie gesty. Jeden z nich, co widać na nagraniu "hajlował". Takie zachowanie powszechnie uznawane za skrajnie obraźliwe i niedopuszczalne.

These maniacs were at this from early on in the day, ye could see trouble coming. Paraded past City fans by police, segregated by a couple of stewards and primary school barriers. Major questions of all involved with the match night operations must be asked. pic.twitter.com/zC345ukeKN — Mark McCarron (@markCTID) July 16, 2026

Mecz zakończył się zwycięstwem CSKA 2:1 i w ten sposób Bułgarzy zapewnili sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy UEFA nałoży jakieś sankcje na klub z Sofii za skandaliczne zachowanie kibiców.