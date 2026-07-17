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Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:59
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Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach
Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach/Shutterstock
Podczas rewanżowego meczu eliminacji do Ligi Europy, w którym Derry City podejmowało CSKA Sofia doszło do skandalu. Kibice z Bułgarii wywołali zamieszki na trybunach. Przyjezdni zaatakowali miejscowych fanów i prezentowali faszystowskie gesty.

Bułgarzy zaatakowali Irlandczyków

W pierwszym meczu rozegranym w stolicy Bułgarii gospodarze wygrali 3:2. Na rewanż do Irlandii Północnej udała się spora grupa kibiców CSKA. Przybysze z Sofii sprawiali sporo kłopotów służbom. Już w drodze na stadion starli się z miejscowymi.

W trakcie meczu Bułgarzy zachowywali się równie skandalicznie. Wywołali zamieszki na trybunach. Zaatakowali sympatyków Derry City. Ruszyli na sektor, na którym były kobiety i oraz dzieci. Kibice irlandzkiej drużyny w obawie o swoje zdrowie wbiegli na murawę i uciekli w bezpieczniejszą część stadionu.

Skandaliczne gesty bułgarskich kibiców

Służby porządkowe miały pełne ręce roboty, bo Bułgarzy dążyli do fizycznego starcia. Agresywni chuligani z Sofii zaczęli prezentować faszystowskie gesty. Jeden z nich, co widać na nagraniu "hajlował". Takie zachowanie powszechnie uznawane za skrajnie obraźliwe i niedopuszczalne.

Mecz zakończył się zwycięstwem CSKA 2:1 i w ten sposób Bułgarzy zapewnili sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy UEFA nałoży jakieś sankcje na klub z Sofii za skandaliczne zachowanie kibiców.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Liga EuropyfaszyzmCSKA Sofia
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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