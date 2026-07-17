Afera bukmacherska. 17. działaczy piłkarskich zatrzymanych

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt

Jak przekazała państwowa agencja prasowa Anadolu, wśród zatrzymanych było czterech dyrektorów czołowych stambulskich klubów piłkarskich Galatasaray i Besiktasu. Jednocześnie wobec dwóch innych osób prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt.

Turecki minister sprawiedliwości Akin Gurlek zaznaczył na platformie X, że rząd "z determinacją kontynuuje walkę z nielegalnym udziałem w zakładach bukmacherskich, ustawianiem meczów i dochodami z przestępstw". Jak dodał, każda podejrzana struktura lub działanie, które podważają ducha sportu i wiarygodność piłki nożnej, "będzie ścigane z całą stanowczością".

3700 piłkarzy pod lupą śledczych

Afera bukmacherska w tureckim futbolu wybuchła w październiku. Związek piłkarski (TFF) wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia.

Pod lupą śledczych znalazło się też około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder. Do Komisji Dyscyplinarnej trafiły akta 1024 zawodników, w tym 27 z najwyższej ligi. Łącznie turecka federacja zawiesiła około 150 arbitrów po tym, jak zostali oni uznani za winnych obstawiania meczów. 25 zawodników ekstraklasy i prawie 1000 graczy niższych lig również otrzymało kary zawieszenia do 12 miesięcy.

Korupcyjny skandal ciosem dla tureckiej piłki

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Stambule doprowadziło też do uwięzienia kilkudziesięciu osób, m.in. sędziów, w tym byłego szefa ich stowarzyszenia, zawodników i działaczy, m.in. prezesa pierwszoligowego klubu Eyupspor oraz byłego wiceprezesa Galatasaray Stambuł Erdena Timura.

Skandal korupcyjny stanowi cios dla odradzającej się tureckiej piłki nożnej, m.in. reprezentacja, choć odpadła w fazie grupowej, to po 24 latach wystąpiła w mistrzostwach świata. W 2032 roku Turcja wspólnie z Włochami zorganizuje mistrzostwa Europy.