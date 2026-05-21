Bramkarz Aston Villi w finale Ligi Europy grał ze złamanym palcem

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:49
Emiliano Martinez jest twardzielem. Argentyński bramkarz Aston Villi przyznał, że w środowym finale piłkarskiej Ligi Europy, wygranym przez angielski zespół 3:0, występował ze złamanym palcem.

Pierwsza taka kontuzja Martineza

33-letni mistrz świata z 2022 roku przekazał na antenie stacji ESPN, że kontuzji doznał w czasie rozgrzewki. Nie postrzegałem tego jednak jako czegoś bardzo negatywnego - podkreślił Martinez, który powiedział, że po raz pierwszy raz przytrafiła mu się taka kontuzja.

Za każdym razem, gdy próbowałem złapać piłkę, mój palec po prostu wykręcał się w drugą stronę. Musiałem się do tego przyzwyczaić i się z tym pogodzić - dodał bramkarz.

Uraz nie przeszkodzi Martinezowi w przygotowaniach do mundialu

Według nieoficjalnych informacji uraz nie jest poważny i nie przeszkodzi zawodnikowi w przygotowaniach i występie w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata, w których Argentyna bronić będzie tytułu.

Martinez broni bramki ekipy z Birmingham od 2020 roku, ale do Anglii przeniósł się już 10 lat wcześniej.

Źródło PAP
Tematy: finałLiga EuropyAston VillaEmiliano Martinez
