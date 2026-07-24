Skandal na meczu w Lublinie. Prowokowali ukraińskich kibiców rosyjską flagą

Mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy z Salonik. Jednak po ostatnim gwizdku sędziego wynik zszedł na drugi plan. Burzę wywołało zachowanie kibiców PAOK. W sektorze zajmowanym przez kibiców wspierających drużynę gości pojawiła się rosyjska flaga.

Grecy, wśród których byli też fani Widzewa Łódź (na płocie otaczającym sektor wisiał transparent łódzkiego klubu) w ten sposób prowokowali Ukraińców.

Tymczasem na stadionie w Lublinie kibice PAOKu wraz z Widzewem pokazali na sektorze gości dość "specyficzną" flagę…



Pamiętacie aferę (słuszną!) o banderowskie flagi na koncercie na Narodowym? Ciekawe czy tym też ktoś się przejmie… do takiego momentu doszliśmy niestety pic.twitter.com/2yAFvwDOe4 — Osoba fizyczna (tu/tego) 🇪🇸 (@KoneserUS17) July 23, 2026

Przyjaciel Putina właścicielem greckiego klubu

Na reakcję sympatyków Dynama nie trzeba było długo czekać. Widok rosyjskiej flagi doprowadził ich do wściekłości. Doszło do przepychanek z ochroną, która dla opanowania sytuacji użyła gazu łzawiącego.

Na meczu PAOKu w ruch poszedł gaz!



📽 Stadionowy Klimat pic.twitter.com/maQ1EfPgpU — Polscy Kibice (@PolscyKibicePL) July 23, 2026

Skąd rosyjska flaga w sektorze greckich kibiców? Właścicielem PAOK Saloniki jest Ivan Savvidis, który według mediów jest powiązany biznesowo z Władimirem Putinem.