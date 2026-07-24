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Skandal na meczu w Lublinie. Prowokowali ukraińskich kibiców rosyjską flagą

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
41 minut temu
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Skandal na meczu w Lublinie. Prowokowali ukraińskich kibiców rosyjską flagą
Skandal na meczu w Lublinie. Prowokowali ukraińskich kibiców rosyjską flagą/PAP
Dynamo Kijów swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywa na stadionie w Lublinie. W pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Europy Ukraińcy podejmowali PAOK Saloniki. W trakcie spotkania doszło do skandalu. W sektorze kibiców gości pojawiła się rosyjska flaga. Grecy, wśród których byli Polacy w haniebny sposób prowokowali fanów rywali.

Mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy z Salonik. Jednak po ostatnim gwizdku sędziego wynik zszedł na drugi plan. Burzę wywołało zachowanie kibiców PAOK. W sektorze zajmowanym przez kibiców wspierających drużynę gości pojawiła się rosyjska flaga.

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Grecy, wśród których byli też fani Widzewa Łódź (na płocie otaczającym sektor wisiał transparent łódzkiego klubu) w ten sposób prowokowali Ukraińców.

Przyjaciel Putina właścicielem greckiego klubu

Na reakcję sympatyków Dynama nie trzeba było długo czekać. Widok rosyjskiej flagi doprowadził ich do wściekłości. Doszło do przepychanek z ochroną, która dla opanowania sytuacji użyła gazu łzawiącego.

Skąd rosyjska flaga w sektorze greckich kibiców? Właścicielem PAOK Saloniki jest Ivan Savvidis, który według mediów jest powiązany biznesowo z Władimirem Putinem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaDynamo Kijówrosyjska flaga
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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