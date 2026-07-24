Skandal na meczu w Lublinie. Prowokowali ukraińskich kibiców rosyjską flagą

Mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy z Salonik. Jednak po ostatnim gwizdku sędziego wynik zszedł na drugi plan. Burzę wywołało zachowanie kibiców PAOK. W sektorze zajmowanym przez kibiców wspierających drużynę gości pojawiła się rosyjska flaga.
Grecy, wśród których byli też fani Widzewa Łódź (na płocie otaczającym sektor wisiał transparent łódzkiego klubu) w ten sposób prowokowali Ukraińców.
Przyjaciel Putina właścicielem greckiego klubu
Na reakcję sympatyków Dynama nie trzeba było długo czekać. Widok rosyjskiej flagi doprowadził ich do wściekłości. Doszło do przepychanek z ochroną, która dla opanowania sytuacji użyła gazu łzawiącego.
Skąd rosyjska flaga w sektorze greckich kibiców? Właścicielem PAOK Saloniki jest Ivan Savvidis, który według mediów jest powiązany biznesowo z Władimirem Putinem.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.