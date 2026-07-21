CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców

Zakaz wyjazdowy dla kibiców CSKA
W wyniku zamieszek na trybunach część kibiców Derry City, w tym dzieci, uciekła na murawę. Incydenty spowodowały 15-minutowe opóźnienie w grze.
Bułgarski klub został również ukarany zakazem wyjazdowym na najbliższe spotkanie, które w czwartek rozegra z Karabachem Agdam. Zakaz wyjazdowy na jeszcze jeden mecz zawieszono natomiast na dwa lata.
Gospodarze zapłacą 20 tys. euro kary
Jednego z oficjeli CSKA ukarano grzywną 5 tys. euro za nieodpowiednie zachowanie. Klub musi też pokryć koszty naprawy uszkodzeń północnoirlandzkiego obiektu. Natomiast Derry City za niedopatrzenia organizacyjne musi zapłacić 20 tys. euro.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.