CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców

Zakaz wyjazdowy dla kibiców CSKA

W wyniku zamieszek na trybunach część kibiców Derry City, w tym dzieci, uciekła na murawę. Incydenty spowodowały 15-minutowe opóźnienie w grze.

Bułgarski klub został również ukarany zakazem wyjazdowym na najbliższe spotkanie, które w czwartek rozegra z Karabachem Agdam. Zakaz wyjazdowy na jeszcze jeden mecz zawieszono natomiast na dwa lata.

Gospodarze zapłacą 20 tys. euro kary

Jednego z oficjeli CSKA ukarano grzywną 5 tys. euro za nieodpowiednie zachowanie. Klub musi też pokryć koszty naprawy uszkodzeń północnoirlandzkiego obiektu. Natomiast Derry City za niedopatrzenia organizacyjne musi zapłacić 20 tys. euro.