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CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:39
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CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców
CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców/Shutterstock
UEFA ukarała klub CSKA Sofia grzywną w wysokości 50 tys. euro za faszystowskie gesty swoich kibiców oraz inne nieodpowiednie zachowania. Do zdarzenia doszło 16 lipca podczas meczu pierwszej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy z Derry City (2:1). W dwumeczu bułgarski klub wygrał 5:3 i awansował do kolejnej fazy rozgrywek.

Zakaz wyjazdowy dla kibiców CSKA

W wyniku zamieszek na trybunach część kibiców Derry City, w tym dzieci, uciekła na murawę. Incydenty spowodowały 15-minutowe opóźnienie w grze.

Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach
Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach

Bułgarski klub został również ukarany zakazem wyjazdowym na najbliższe spotkanie, które w czwartek rozegra z Karabachem Agdam. Zakaz wyjazdowy na jeszcze jeden mecz zawieszono natomiast na dwa lata.

Gospodarze zapłacą 20 tys. euro kary

Jednego z oficjeli CSKA ukarano grzywną 5 tys. euro za nieodpowiednie zachowanie. Klub musi też pokryć koszty naprawy uszkodzeń północnoirlandzkiego obiektu. Natomiast Derry City za niedopatrzenia organizacyjne musi zapłacić 20 tys. euro.

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Źródło PAP
Tematy: kibiceCSKA Sofiafaszystowskie gesty
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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