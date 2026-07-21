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Pep Guardiola selekcjonerem reprezentacji Włoch? Doszło do spotkania w Barcelonie

oprac. Kacper Kilanowski
24 minut temu
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Pep Guardiola selekcjonerem reprezentacji Włoch? Doszło do spotkania w Barcelonie
Pep Guardiola selekcjonerem reprezentacji Włoch? Doszło do spotkania w Barcelonie/Shutterstock
Pep Guardiola znalazł się w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch. Według Sky Sport z utytułowanym hiszpańskim szkoleniowcem spotkali się przedstawiciele Włoskiej Federacji Piłkarskiej.

Maldini i Leonardo rozmawiali z Guardiolą

Jak informuje Sky Sport, nowy dyrektor techniczny Włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini oraz jego doradca Leonardo spotkali się w weekend z Guardiolą w Barcelonie. Tematem rozmów miała być możliwość objęcia przez Hiszpana stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch.

Federacja poszukuje następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po porażce z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Kolejny mundial bez reprezentacji Włoch

Brak awansu oznacza, że czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu nie wystąpią w turnieju finałowym. Włochów zabrakło również na mundialu w Rosji w 2018 roku oraz cztery lata później w Katarze.

Kolejne niepowodzenie wywołało potrzebę zmian w kadrze i rozpoczęcie poszukiwań trenera, który odbuduje pozycję reprezentacji na arenie międzynarodowej.

Guardiola zakończył dekadę w Manchesterze City

Guardiola jest dostępny po odejściu z Manchesteru City, w którym pracował przez dziesięć lat. W tym czasie sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, pięć razy triumfował w Pucharze Ligi i trzykrotnie wywalczył Puchar Anglii. Jego zespół trzykrotnie wygrał także mecz o Tarczę Wspólnoty.

Największym sukcesem Hiszpana było zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Z Manchesterem City sięgnął również po Klubowe Mistrzostwo Świata.

Wcześniej Guardiola prowadził Bayern Monachium w latach 2013–2016 oraz Barcelonę w latach 2008–2012. Z oboma klubami zdobywał krajowe trofea, a z katalońską drużyną dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

Pirlo i Mancini również wśród kandydatów

Guardiola nie jest jedynym trenerem branym pod uwagę przez włoską federację. Według doniesień medialnych na liście kandydatów znajdują się także Andrea Pirlo i Roberto Mancini.

Pirlo, mistrz świata z 2006 roku, prowadzi obecnie Dubai United. Mancini pozostaje bez klubu. Doświadczony szkoleniowiec pracował już z reprezentacją Włoch w latach 2018–2023 i doprowadził ją do mistrzostwa Europy.

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Źródło PAP
Tematy: WłochyPep GuardiolaPaolo Maldini
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