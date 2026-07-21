Reprezentant Polski blisko transferu do Barcelony. Strony dopinają szczegóły umowy

Balcerowski z Malagą zdobywał trofea
Balcerowski w Maladze spędził ostatnie dwa sezony. Pod względem sportowym był to bardzo udany czas dla mierzącego 216 cm środkowego reprezentacji Polski. 25-latek wraz z kolegami z zespołu zdobył Superpuchar Hiszpanii (2024), Puchar Króla (2025), Ligę Mistrzów FIBA (2025) oraz dwa Puchary Interkontynentalne FIBA.
Po dwóch latach jednak Balcerowski rozstał się z dotychczasowym pracodawcą. Przyczyną były sprawy finansowe. Swoją dalszą karierę będzie kontynuował w barwach Barcelony. Kontrakt oficjalnie nie został jeszcze podpisany, ale według hiszpańskich mediów przenosiny Polaka do Katalonii są już przesądzone.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.