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Reprezentant Polski blisko transferu do Barcelony. Strony dopinają szczegóły umowy

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:49
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Reprezentant Polski blisko transferu do Barcelony. Strony dopinają szczegóły umowy
Reprezentant Polski blisko transferu do Barcelony. Strony dopinają szczegóły umowy/Agencja Gazeta
Aleksander Balcerowski jest blisko przeprowadzki do stolicy Katalonii. Reprezentant Polski w koszykówce rozwiązał kontrakt z Unicają Malaga i jak donoszą hiszpańskie media jego kolejnym pracodawcą będzie Barcelona. Do ustalenia pozostały już tylko szczegóły umowy.

Balcerowski z Malagą zdobywał trofea

Balcerowski w Maladze spędził ostatnie dwa sezony. Pod względem sportowym był to bardzo udany czas dla mierzącego 216 cm środkowego reprezentacji Polski. 25-latek wraz z kolegami z zespołu zdobył Superpuchar Hiszpanii (2024), Puchar Króla (2025), Ligę Mistrzów FIBA (2025) oraz dwa Puchary Interkontynentalne FIBA.

Po dwóch latach jednak Balcerowski rozstał się z dotychczasowym pracodawcą. Przyczyną były sprawy finansowe. Swoją dalszą karierę będzie kontynuował w barwach Barcelony. Kontrakt oficjalnie nie został jeszcze podpisany, ale według hiszpańskich mediów przenosiny Polaka do Katalonii są już przesądzone.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: BarcelonatransferAleksander Balcerowski
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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