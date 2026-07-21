Reprezentant Polski blisko transferu do Barcelony. Strony dopinają szczegóły umowy

Balcerowski z Malagą zdobywał trofea

Balcerowski w Maladze spędził ostatnie dwa sezony. Pod względem sportowym był to bardzo udany czas dla mierzącego 216 cm środkowego reprezentacji Polski. 25-latek wraz z kolegami z zespołu zdobył Superpuchar Hiszpanii (2024), Puchar Króla (2025), Ligę Mistrzów FIBA (2025) oraz dwa Puchary Interkontynentalne FIBA.

Po dwóch latach jednak Balcerowski rozstał się z dotychczasowym pracodawcą. Przyczyną były sprawy finansowe. Swoją dalszą karierę będzie kontynuował w barwach Barcelony. Kontrakt oficjalnie nie został jeszcze podpisany, ale według hiszpańskich mediów przenosiny Polaka do Katalonii są już przesądzone.