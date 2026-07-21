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Lech i Górnik ruszają do walki o Ligę Mistrzów. Trudne wyjazdy polskich klubów

oprac. Kacper Kilanowski
17 minut temu
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Lech i Górnik ruszają do walki o Ligę Mistrzów. Trudne wyjazdy polskich klubów
Lech i Górnik ruszają do walki o Ligę Mistrzów. Trudne wyjazdy polskich klubów/Shutterstock
We wtorek polskie zespoły rozpoczną rywalizację w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus GF, natomiast Górnik Zabrze zmierzy się w Stambule z naszpikowanym gwiazdami Fenerbahce.

Lech sprawdzi się na tle mistrza Danii

Losowanie nie było szczególnie łaskawe dla Lecha Poznań. Już na początku eliminacyjnej drogi „Kolejorz” zmierzy się z mistrzem Danii, Aarhus GF.

Spotkanie zostanie rozegrane w Randers, ponieważ stadion drużyny z Aarhus jest obecnie modernizowany. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 19.00.

Mistrzowie Polski przystąpią do rywalizacji podbudowani udanym sprawdzianem generalnym. W meczu o Superpuchar Polski podopieczni Nielsa Frederiksena pokonali Górnika Zabrze 3:1.

Duński szkoleniowiec zwraca uwagę przede wszystkim na szybkość rywali oraz ich skuteczność w kontratakach.

– Aarhus to drużyna preferująca inny styl, mająca odmienną strukturę gry i kilku bardzo szybkich zawodników. Jest niezwykle groźna w fazach przejściowych i w tym aspekcie musimy być mądrzejsi. Naszym atutem są doświadczenie i wiedza zdobyte podczas występów w poprzednich edycjach europejskich pucharów – podkreślił Frederiksen.

Wielki powrót Górnika do Europy

Górnik Zabrze wraca do europejskich pucharów po ośmiu latach przerwy. Przed zespołem stoi jednak wyjątkowo trudne zadanie. Jego rywalem będzie wicemistrz Turcji, Fenerbahce Stambuł.

Mecz na gorącym terenie w Stambule rozpocznie się o godzinie 20.00.

Kapitan zabrzan Erik Janża zapewnia, że jego drużyna nie zamierza obawiać się znacznie bogatszego przeciwnika.

– Każdy chce rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Fenerbahce to wielki, bogaty klub, z dużymi nazwiskami w składzie, ale się nie boimy. Będziemy gotowi – zadeklarował.

Miliony wydane na wzmocnienia

O sile tureckiego zespołu świadczą jego letnie wydatki transferowe. Fenerbahce przeznaczyło na nowych zawodników ponad 80 milionów euro.

Jednym z najgłośniejszych wzmocnień był angielski napastnik Mason Greenwood, sprowadzony z Olympique Marsylia za kwotę stanowiącą niemal połowę wszystkich letnich wydatków klubu.

Rewanże w Polsce

Oba polskie zespoły rozpoczną rywalizację na wyjazdach. Mecze rewanżowe odbędą się 29 lipca – odpowiednio w Poznaniu i Zabrzu. To właśnie wtedy rozstrzygnie się, czy Lech i Górnik wykonają kolejny krok na drodze do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

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Źródło PAP
Tematy: liga mistrzówLech PoznańGórnik Zabrze
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