Dziennik Gazeta Prawana logo

Remco Evenepoel triumfuje w górach. Dramat Jonasa Vingegaarda na 15. etapie Tour de France

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:37
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Remco Evenepoel triumfuje w górach. Dramat Jonasa Vingegaarda na 15. etapie Tour de France
Remco Evenepoel triumfuje w górach. Dramat Jonasa Vingegaarda na 15. etapie Tour de France/PAP/EPA
Remco Evenepoel wygrał 15. etap Tour de France, prowadzący z Champagnole na Plateau de Solaison. Belg pokonał Tadeja Pogacara, który zachował żółtą koszulkę lidera. Rywalizacji nie ukończył dotychczasowy wicelider Jonas Vingegaard. Duńczyk ucierpiał w kraksie na 21 kilometrów przed metą i trafił do szpitala.

Evenepoel najlepszy na Plateau de Solaison

Liczący 183,9 km górski etap zakończył się zwycięstwem Remco Evenepoela z ekipy Red Bull-Bora-hansgrohe. Belg dotarł do mety razem z Tadejem Pogacarem, natomiast trzeci Isaac del Toro stracił do zwycięzcy sześć sekund.

O losach etapu zdecydował finałowy podjazd. Przez długi czas samotnie na czele utrzymywał się mistrz Stanów Zjednoczonych Quinn Simmons, ale ostatecznie został doścignięty przez faworytów klasyfikacji generalnej.

W decydującej fazie na czele znaleźli się Evenepoel, Pogacar i del Toro. Najwięcej sił zachował Belg, który odniósł trzecie w karierze zwycięstwo etapowe w Tour de France, a pierwsze na mecie górskiego odcinka. Wcześniej triumfował dwukrotnie w jeździe indywidualnej na czas — w 2024 i 2025 roku.

Według statystyk był to również 500. etapowy triumf belgijskiego kolarza w historii Wielkiej Pętli.

– Remco jechał jak rakieta. Był dziś bardzo mocny i zasłużył na zwycięstwo – ocenił na mecie Pogacar.

Kraksa zakończyła Tour de France Vingegaarda

Najważniejszym wydarzeniem etapu okazał się jednak dramat Jonasa Vingegaarda. Dotychczasowy wicelider klasyfikacji generalnej przewrócił się na 21 kilometrów przed metą.

Do kraksy doszło na czele peletonu ścigającego uciekinierów. W wypadku uczestniczyli również Amerykanin Sepp Kuss, kolega Vingegaarda z zespołu Visma-Lease a Bike, oraz Austriak Felix Grossschartner.

Po upadku Pogacar zjechał na koniec grupy i spowolnił tempo, czekając na swojego największego rywala. Vingegaard nie był jednak w stanie kontynuować jazdy. Duńczyk został przewieziony karetką do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka.

Pogacar podczas wywiadu na mecie podkreślił, że mimo sportowej rywalizacji darzy Vingegaarda dużym szacunkiem.

– Rywalizujemy na szosie, ale lubimy się i szanujemy – zaznaczył Słoweniec.

Kontrowersje wokół nocnych testów antydopingowych

Po wypadku pojawiły się głosy, że do dekoncentracji Vingegaarda mogła przyczynić się źle przespana noc. Między 14. a 15. etapem Duńczyk oraz Pogacar zostali poddani nocnym testom antydopingowym.

Paryska prokuratura poinformowała, że zgodę na przeprowadzenie kontroli wydał sędzia. Sprawa wywołała duże kontrowersje w kolarskim środowisku.

Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Unii Kolarskiej nocne testy, przeprowadzane między godziną 23.00 a 5.00, powinny być uzasadnione poważnymi i konkretnymi podejrzeniami dotyczącymi możliwego dopingu.

Evenepoel nie krył oburzenia sposobem przeprowadzenia kontroli.

– Budzenie kolarzy w środku nocy jest nieludzkie – powiedział zwycięzca etapu.

Podobnego zdania był Matteo Jorgenson, kolega Vingegaarda z zespołu Visma-Lease a Bike. Amerykanin nazwał nocne testy „całkowitym brakiem szacunku dla kolarzy”.

Pogacar zasugerował natomiast, że przedłużająca się procedura antydopingowa po sobotnim etapie mogła sprawić, iż Vingegaard bardzo późno położył się spać.

Pogacar pozostaje liderem, del Toro awansuje

Wycofanie się Vingegaarda doprowadziło do dużych zmian w klasyfikacji generalnej. Evenepoel awansował na drugie miejsce i traci do prowadzącego Pogacara dokładnie pięć minut.

Na trzecią pozycję przesunął się Isaac del Toro. Meksykanin ma 5 minut i 58 sekund straty do lidera. Dodatkowo przejął od Paula Seixasa białą koszulkę najlepszego młodzieżowca.

19-letni Seixas, ulubieniec francuskich kibiców, jest czwarty w klasyfikacji generalnej. Piąte miejsce zajmuje Florian Lipowitz, klubowy kolega Evenepoela.

Wyniki 15. etapu Tour de France

Champagnole – Plateau de Solaison, 183,9 km

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 4:23.09

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – ten sam czas

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – strata 6 s

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM) – 58 s

Florian Lipowitz (Niemcy, Red Bull-Bora-hansgrohe) – ten sam czas

Mattias Skjelmose (Dania, Bahrain Victorious) – 1.57

Lenny Martinez (Francja, Lidl-Trek) – ten sam czas

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 2.00

Adam Yates (Wielka Brytania, UAE Team Emirates-XRG) – ten sam czas

Quinn Simmons (USA, Lidl-Trek) – 2.16

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 34.16

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 35.50

Klasyfikacja generalna po 15. etapie

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – 55:41.31

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – strata 5.00

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – 5.58

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM) – 6.23

Florian Lipowitz (Niemcy, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 6.48

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 7.28

Mattias Skjelmose (Dania, Lidl-Trek) – 9.38

Lenny Martinez (Francja, Bahrain Victorious) – 10.28

Thomas Pidcock (Wielka Brytania, Q36.5 Pro Cycling Team) – 11.19

Jordan Jegat (Francja, TotalEnergies) – 19.26

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 3:52.52

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 4:32.29

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Tour de FranceTadej PogacarRemco Evenepoeljonas Vingegaard
Powiązane
Górnik Zabrze rzuca wyzwanie Fenerbahce. Nie przyjechaliśmy z białą flagą
Górnik Zabrze rzuca wyzwanie Fenerbahce. „Nie przyjechaliśmy z białą flagą”
Lech i Górnik ruszają do walki o Ligę Mistrzów. Trudne wyjazdy polskich klubów
Lech i Górnik ruszają do walki o Ligę Mistrzów. Trudne wyjazdy polskich klubów
Prezydent UEFA zbojkotował finał mundialu. Znamy powód tej decyzji
Prezydent UEFA zbojkotował finał mundialu. Znamy powód tej decyzji
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRemco Evenepoel triumfuje w górach. Dramat Jonasa Vingegaarda na 15. etapie Tour de France »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę
1 z 10
QUIZ. 30 pytań z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Będziesz jak Tadeusz Sznuk? Znasz na wszystkie odpowiedzi?
Nowy Volkswagen ID. Cross
Nowy SUV trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Ile kosztuje?
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Kiedy przesadzać piwonie?
Kiedy przesadzać piwonie? Jak sadzić piwonie żeby kwitły? Termin ma ogromne znaczenie. Jeden błąd sprawi, że przez kilka lat nie zakwitną
senior, emerytura, emerytury, zasiłek, świadczenie
Wsparcie dla osób w wieku 55 plus. Komu dokładnie przysługuje świadczenie z ZUS?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj