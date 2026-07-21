Remco Evenepoel triumfuje w górach. Dramat Jonasa Vingegaarda na 15. etapie Tour de France

Evenepoel najlepszy na Plateau de Solaison

Liczący 183,9 km górski etap zakończył się zwycięstwem Remco Evenepoela z ekipy Red Bull-Bora-hansgrohe. Belg dotarł do mety razem z Tadejem Pogacarem, natomiast trzeci Isaac del Toro stracił do zwycięzcy sześć sekund.

O losach etapu zdecydował finałowy podjazd. Przez długi czas samotnie na czele utrzymywał się mistrz Stanów Zjednoczonych Quinn Simmons, ale ostatecznie został doścignięty przez faworytów klasyfikacji generalnej.

W decydującej fazie na czele znaleźli się Evenepoel, Pogacar i del Toro. Najwięcej sił zachował Belg, który odniósł trzecie w karierze zwycięstwo etapowe w Tour de France, a pierwsze na mecie górskiego odcinka. Wcześniej triumfował dwukrotnie w jeździe indywidualnej na czas — w 2024 i 2025 roku.

Według statystyk był to również 500. etapowy triumf belgijskiego kolarza w historii Wielkiej Pętli.

– Remco jechał jak rakieta. Był dziś bardzo mocny i zasłużył na zwycięstwo – ocenił na mecie Pogacar.

Kraksa zakończyła Tour de France Vingegaarda

Najważniejszym wydarzeniem etapu okazał się jednak dramat Jonasa Vingegaarda. Dotychczasowy wicelider klasyfikacji generalnej przewrócił się na 21 kilometrów przed metą.

Do kraksy doszło na czele peletonu ścigającego uciekinierów. W wypadku uczestniczyli również Amerykanin Sepp Kuss, kolega Vingegaarda z zespołu Visma-Lease a Bike, oraz Austriak Felix Grossschartner.

Po upadku Pogacar zjechał na koniec grupy i spowolnił tempo, czekając na swojego największego rywala. Vingegaard nie był jednak w stanie kontynuować jazdy. Duńczyk został przewieziony karetką do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka.

Pogacar podczas wywiadu na mecie podkreślił, że mimo sportowej rywalizacji darzy Vingegaarda dużym szacunkiem.

– Rywalizujemy na szosie, ale lubimy się i szanujemy – zaznaczył Słoweniec.

Kontrowersje wokół nocnych testów antydopingowych

Po wypadku pojawiły się głosy, że do dekoncentracji Vingegaarda mogła przyczynić się źle przespana noc. Między 14. a 15. etapem Duńczyk oraz Pogacar zostali poddani nocnym testom antydopingowym.

Paryska prokuratura poinformowała, że zgodę na przeprowadzenie kontroli wydał sędzia. Sprawa wywołała duże kontrowersje w kolarskim środowisku.

Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Unii Kolarskiej nocne testy, przeprowadzane między godziną 23.00 a 5.00, powinny być uzasadnione poważnymi i konkretnymi podejrzeniami dotyczącymi możliwego dopingu.

Evenepoel nie krył oburzenia sposobem przeprowadzenia kontroli.

– Budzenie kolarzy w środku nocy jest nieludzkie – powiedział zwycięzca etapu.

Podobnego zdania był Matteo Jorgenson, kolega Vingegaarda z zespołu Visma-Lease a Bike. Amerykanin nazwał nocne testy „całkowitym brakiem szacunku dla kolarzy”.

Pogacar zasugerował natomiast, że przedłużająca się procedura antydopingowa po sobotnim etapie mogła sprawić, iż Vingegaard bardzo późno położył się spać.

Pogacar pozostaje liderem, del Toro awansuje

Wycofanie się Vingegaarda doprowadziło do dużych zmian w klasyfikacji generalnej. Evenepoel awansował na drugie miejsce i traci do prowadzącego Pogacara dokładnie pięć minut.

Na trzecią pozycję przesunął się Isaac del Toro. Meksykanin ma 5 minut i 58 sekund straty do lidera. Dodatkowo przejął od Paula Seixasa białą koszulkę najlepszego młodzieżowca.

19-letni Seixas, ulubieniec francuskich kibiców, jest czwarty w klasyfikacji generalnej. Piąte miejsce zajmuje Florian Lipowitz, klubowy kolega Evenepoela.

Wyniki 15. etapu Tour de France

Champagnole – Plateau de Solaison, 183,9 km

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 4:23.09

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – ten sam czas

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – strata 6 s

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM) – 58 s

Florian Lipowitz (Niemcy, Red Bull-Bora-hansgrohe) – ten sam czas

Mattias Skjelmose (Dania, Bahrain Victorious) – 1.57

Lenny Martinez (Francja, Lidl-Trek) – ten sam czas

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 2.00

Adam Yates (Wielka Brytania, UAE Team Emirates-XRG) – ten sam czas

Quinn Simmons (USA, Lidl-Trek) – 2.16

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 34.16

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 35.50

Klasyfikacja generalna po 15. etapie

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – 55:41.31

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – strata 5.00

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – 5.58

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM) – 6.23

Florian Lipowitz (Niemcy, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 6.48

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 7.28

Mattias Skjelmose (Dania, Lidl-Trek) – 9.38

Lenny Martinez (Francja, Bahrain Victorious) – 10.28

Thomas Pidcock (Wielka Brytania, Q36.5 Pro Cycling Team) – 11.19

Jordan Jegat (Francja, TotalEnergies) – 19.26

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 3:52.52

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 4:32.29