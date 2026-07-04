Brutalna interwencja policji. Tak Austriacy potraktowali polskich kibiców

Interwencja austriackiej policji zaogniła sytuację

Z relacji kibiców wynika, że przyczyną był megafon, który mieli polscy fani. Niezależnie od tego co faktycznie było powodem interwencji, to mimo wszystko reakcja austriackiej policji wydaje się kompletnie niezrozumiała.

Funkcjonariusze ewidentnie użyli nieadekwatnej siły do zaistniałej sytuacji. Ich interwencja była brutalna i tylko niepotrzebnie jeszcze bardziej zaogniła sytuację.

Polscy 🇵🇱 kibice koszykówki 🏀 tak zostali potraktowani we Wiedniu 🇦🇹



ACAB pic.twitter.com/XYeY4JnLpZ — 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐚 (@kisyrpk) July 3, 2026

Polscy koszykarze w drugiej fazie eliminacji

W poniedziałek w Krakowie polscy koszykarze zmierzą się w ostatnim meczu I etapu z Holendrami. W Hadze biało-czerwoni wygrali 85:83, choć przegrywali już 21 punktami.

Biało-czerwoni, którzy w MŚ uczestniczyli dwa razy (1967 roku piąte miejsce, a w 2019 ósme), są już od marca pewni awansu do drugiej fazy eliminacji Katar 2027. Ich rywalami w drugim etapie będą zespoły z grupy E, z której awans wywalczyli już mistrzowie Europy i świata Niemcy, Chorwaci i Izraelczycy. Na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze pojadą trzy najlepsze zespoły z sześciodrużynowej grupy.