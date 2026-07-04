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Brutalna interwencja policji. Tak Austriacy potraktowali polskich kibiców

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00
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Brutalna interwencja policji. Tak Austriacy potraktowali polskich kibiców
Brutalna interwencja policji. Tak Austriacy potraktowali polskich kibiców/Shutterstock
Biało-czerwoni pokonali w Wiedniu Austrię 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20) w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji mistrzostw świata koszykarzy Katar 2027. Niestety w trakcie meczu doszło do skandalicznych wydarzeń na trybunach. Miejscowa policja w brutalny sposób potraktowała polskich kibiców.

Interwencja austriackiej policji zaogniła sytuację

Z relacji kibiców wynika, że przyczyną był megafon, który mieli polscy fani. Niezależnie od tego co faktycznie było powodem interwencji, to mimo wszystko reakcja austriackiej policji wydaje się kompletnie niezrozumiała.

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Funkcjonariusze ewidentnie użyli nieadekwatnej siły do zaistniałej sytuacji. Ich interwencja była brutalna i tylko niepotrzebnie jeszcze bardziej zaogniła sytuację.

Polscy koszykarze w drugiej fazie eliminacji

W poniedziałek w Krakowie polscy koszykarze zmierzą się w ostatnim meczu I etapu z Holendrami. W Hadze biało-czerwoni wygrali 85:83, choć przegrywali już 21 punktami.

Biało-czerwoni, którzy w MŚ uczestniczyli dwa razy (1967 roku piąte miejsce, a w 2019 ósme), są już od marca pewni awansu do drugiej fazy eliminacji Katar 2027. Ich rywalami w drugim etapie będą zespoły z grupy E, z której awans wywalczyli już mistrzowie Europy i świata Niemcy, Chorwaci i Izraelczycy. Na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze pojadą trzy najlepsze zespoły z sześciodrużynowej grupy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kibicepolicjaaustria
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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