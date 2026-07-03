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Michał Probierz "odpalił się" w internecie. Skandaliczne słowa byłego selekcjonera

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:38
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Michał Probierz "odpalił się" w internecie. Skandaliczne słowa byłego selekcjonera
Michał Probierz "odpalił się" w internecie. Skandaliczne słowa byłego selekcjonera/Agencja Gazeta
Michał Probierz znany jest z tego, że nie trzyma ciśnienia. Były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej ma bardzo krótki lont. Często zdarza mu się "odpalić" w internecie po komentarzach kibiców. Niestety znów nie utrzymał nerwów na wodzy i użył słów, które ewidentnie nie przystoją 53-letniemu szkoleniowcowi.

Probierz niedawno zaczął "wojnę" z "internetowymi trollami". Były selekcjoner biało-czerwonych walczy na słowa z anonimowymi osobami, które zaczepiają go na portalu "X". Szkoleniowiec przy okazji tych potyczek nie przebiera w słowach.

Michał Probierz pokłócił z kibicami. Były selekcjoner nie gryzł się w język
Michał Probierz pokłócił z kibicami. Były selekcjoner nie gryzł się w język

Tak też było i tym razem, choć trzeba przyznać, że w swojej odpowiedzi Probierz przekroczył granice. O ile wcześniej zdarzało mu się nazywać internautów "ogórkami" lub "anonimami bez jaj", to teraz użył jeszcze bardziej obraźliwego epitet.

Probierz nazwał internautę "śmieciem"

Probierz wdał się w dyskusje na portalu "X". Jeden z internautów zwrócił mu uwagę, że popełnia błędy w pisowni i zasugerował, że prawdopodobnie wynikają one z powodu nadużywania alkoholu. Panie trenerze, proszę zachowywać zasady interpunkcji bądź nie pisać w trakcie spożywania napojów wysoko procentowych - napisał internauta.

To rozwścieczyło Probierza. Były selekcjoner naszej kadry "odpalił się". Wam się zawsze anonimowym śmieciom wydaje że odpisuję sie tylko po alkoholu. Jesteś poprostu anonimowym śmieciem. Chcesz rano o 7 mogę Ci odpisać i dalej będę po alko? jak ty to piszesz. Wy śmiecie możecie anonimy wszystko a my publiczno nic! - odpowiedział Probierz.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: internetselekcjoner reprezentacjiMichał Probierz
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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