Michał Probierz "odpalił się" w internecie. Skandaliczne słowa byłego selekcjonera

Probierz niedawno zaczął "wojnę" z "internetowymi trollami". Były selekcjoner biało-czerwonych walczy na słowa z anonimowymi osobami, które zaczepiają go na portalu "X". Szkoleniowiec przy okazji tych potyczek nie przebiera w słowach.

Tak też było i tym razem, choć trzeba przyznać, że w swojej odpowiedzi Probierz przekroczył granice. O ile wcześniej zdarzało mu się nazywać internautów "ogórkami" lub "anonimami bez jaj", to teraz użył jeszcze bardziej obraźliwego epitet.

Probierz nazwał internautę "śmieciem"

Probierz wdał się w dyskusje na portalu "X". Jeden z internautów zwrócił mu uwagę, że popełnia błędy w pisowni i zasugerował, że prawdopodobnie wynikają one z powodu nadużywania alkoholu. Panie trenerze, proszę zachowywać zasady interpunkcji bądź nie pisać w trakcie spożywania napojów wysoko procentowych - napisał internauta.

To rozwścieczyło Probierza. Były selekcjoner naszej kadry "odpalił się". Wam się zawsze anonimowym śmieciom wydaje że odpisuję sie tylko po alkoholu. Jesteś poprostu anonimowym śmieciem. Chcesz rano o 7 mogę Ci odpisać i dalej będę po alko? jak ty to piszesz. Wy śmiecie możecie anonimy wszystko a my publiczno nic! - odpowiedział Probierz.