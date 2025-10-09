Konflikt z Lewandowskim i porażka z Finami pogrążyły Probierza

Pod wodzą Probierza biało-czerwoni męczyli kibiców swoją grą. Konflikt z Robertem Lewandowskim i porażka w eliminacyjnym meczu z Finlandią przelały czarę goryczy. Szkoleniowiec pożegnał się z narodową drużyną. Od tego czasu jest bez pracy. To się może jednak niedługo zmienić.

Cash pokazał, że Probierz jest słusznie minionym selekcjonerem reprezentacji Polski
Probierz jest jednym z kandydatów na selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Informacje, która od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach potwierdził 53-letni trener w rozmowie z kazachskim portalem vesti.kz. Wiem, że jestem jednym z kandydatów. Więcej na razie powiedzieć nie mogę - powiedział były opiekun naszej kadry.

Probierz widzi w Kazachach potencjał

Probierz w rozmowie z vesti.kz podzielił się swoją wiedzą na temat reprezentacji Kazachstanu i tamtejszej piłkarzy. Wierzę, że reprezentacja Kazachstanu ma potencjał i może zbudować silny zespół. Oglądałem jej mecze z Liechtensteinem i Macedonią Północną. Widzę, że gra w niej kilku bardzo dobrych, klasowych zawodników - podkreślił polski szkoleniowiec.

Szwed i Włoch rywalami Probierza

Rywalami Probierza w staraniach o posadę selekcjonera reprezentacji Kazachstanu są Janne Andersson i Massimo Carrera. Pierwszy z wymienionych w latach 2016-2023 prowadził narodową drużynę Szwecji. Natomiast drugi ostatnio był trenerem włoskiego Ascoli. Ktoś z tej trójki ma zająć miejsce Talgata Bajsufinowa, który po zwolnieniu Ali Alieva tymczasowo został trenerem Kazachów.