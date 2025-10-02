Probierz zabrał Lewandowskiemu opaskę

Probierz w czerwcu rozstał się z biało-czerwonymi. Wszedł w konflikt z Robertem Lewandowskim. Pozbawił najlepszego polskiego piłkarza opaski kapitana zespołu. W odpowiedzi 37-letni napastnik zrezygnował z gry w kadrze do czas aż nie zmieni się selekcjoner.

Probierz polubownie rozstał się z reprezentacją Polski

Na Probierza wylała się fala krytyki ze wszystkich stron. Szkoleniowiec z góry był skazany na porażkę w konflikcie z Lewandowskim, tym bardziej, że prowadzona przez niego reprezentacja przegrała w Helsinkach z Finlandią.

Początkowo Probierz twierdził, że nie poda się do dymisji, ale po kilku dniach i negocjacjach z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą jego kontakt został polubownie rozwiązany.

Szwed i Włoch konkurentami Probierza

Od tego czasu były opiekun naszych orłów jest bez pracy. To się jednak wkrótce może zmienić. Probierz znalazł się wśród kandydatów na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Kazachstanu. Do tej funkcji oprócz Polaka przymierzanych jest jeszcze dwóch innych szkoleniowców.

Rywalami Probierza są Janne Andersson i Massimo Carrera. Pierwszy z wymienionych w latach 2016-2023 prowadził narodową drużynę Szwecji. Natomiast drugi ostatnio był trenerem włoskiego Ascoli. Ktoś z tej trójki ma zająć miejsce Talgata Bajsufinowa, który po zwolnieniu Ali Alieva tymczasowo został selekcjonerem Kazachów.