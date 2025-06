Michał Probierz nieoczekiwanie zrezygnował z prowadzenia piłkarskiej reprezentacji Polski. Decyzja szkoleniowca jest wielkim zaskoczeniem, bo jeszcze we wtorek po porażce z Finlandią były już selekcjoner naszej kadry deklarował, że nie poda się do dymisji. To oznacza, że teraz nie ma żadnej przeszkody, by do narodowej drużyny wrócił Robert Lewandowski.