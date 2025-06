Meczem z Gruzją w Żylinie reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła udział w mistrzostwach Europy. Nasi młodzi piłkarze stworzyli sobie więcej okazji do strzelenia goli od rywali, ale popełnili fatalne błędy, po których stracili dwie bramki, a sami potrafili tylko raz trafić do siatki rywali. Przypomnijmy, że dzień wcześniej pierwsza reprezentacja Polski w eliminacjach do mistrzostw świata przegrała w Helsinkach z Finlandią również 1:2.