Mężczyzna z trybun trafił do szpitala

Niecałe dwadzieścia minut przed końcem regulaminowego czasu gry na stadionie w Helsinkach doszło do dramatycznych wydarzeń. Na trybunach zasłabł jeden z kibiców. Mecz eliminacji do mistrzostw świata Finlandia - Polska został przerwany, a piłkarze zeszli do szatni.

W tym czasie trwała walka o życie mężczyzny. Po kilkudziesięciu minutach poinformowano, że akcja reanimacyjna zakończyła się sukcesem, a kibic został przewieziony do szpitala. Piłkarze wrócili na boisko i dokończyli mecz.

Kibice zmarł dzień po meczu

Niestety dziś z Helsinek napłynęła fatalna informacja. Miejscowa policja przekazała, że kibic, który zasłabł podczas meczu zmarł. W komunikacie nie podano żadnych informacji o zmarłym, w tym jego narodowości.

Reprezentacja Finlandii oraz Fińska Federacja Piłkarska w mediach społecznościowych złożyły kondolencje rodzinie zmarłego mężczyzny.

Mecz zakończył się porażką biało-czerwonych

Wtorkowe spotkanie zakończyło się porażką biało-czerwonych 1:2. Honorowego gola dla naszej reprezentacji strzelił Jakub Kiwior. Po tej porażce podopieczni Michała Probierza w swojej grupie eliminacyjnej spadli z pierwszej pozycji na trzecią. Liderem są Finowie, a drugie miejsce zajmują Holendrzy.