Grbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów

Polscy siatkarze bronią tytułu
Kochanowski był z drużyną w Chicago na ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej, ale nie pojawił się na boisku. Tym razem Grbić zamiast na utytułowanego zawodnika postawił na czwórkę innych siatkarzy. Czwórkę środkowych stanowić będą: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak i Jakub Majchrzak. Do pełnił formy wrócił już rozgrywający Jan Firlej, dlatego do Ningbo poleci tylko dwóch graczy na tej pozycji.
Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i dwóch porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry Argentyńczyka Raula Lozano.
Słowenia debiutuje w najlepszej ósemce
Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: Słowenia z debiutującą w czołowej "ósemce" tych rozgrywek Turcją, niepokonana w fazie interkontynentalnej Japonia z drużyną gospodarzy - Chinami oraz Włochy z USA. Według informacji PZPS, polska ekipa uda się do Chin jeszcze w piątek.
- Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy NL w Ningbo
- rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
- atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
- przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka
- środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak
- libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
- Terminarz
- 29 lipca, środa
Słowenia – Turcja (godz. 9.00)
Japonia – Chiny (13.30)
- 30 lipca, czwartek
Włochy – USA (9.00)
Polska – Ukraina (13.30)
- 1 sierpnia, sobota
półfinały (9.00, 13.30)
- 2 sierpnia, niedziela
mecz o 3.miejsce, finał (9.00, 13.30)
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.