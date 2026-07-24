Grbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów

Polscy siatkarze bronią tytułu

Kochanowski był z drużyną w Chicago na ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej, ale nie pojawił się na boisku. Tym razem Grbić zamiast na utytułowanego zawodnika postawił na czwórkę innych siatkarzy. Czwórkę środkowych stanowić będą: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak i Jakub Majchrzak. Do pełnił formy wrócił już rozgrywający Jan Firlej, dlatego do Ningbo poleci tylko dwóch graczy na tej pozycji.

Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i dwóch porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry Argentyńczyka Raula Lozano.

Słowenia debiutuje w najlepszej ósemce

Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: Słowenia z debiutującą w czołowej "ósemce" tych rozgrywek Turcją, niepokonana w fazie interkontynentalnej Japonia z drużyną gospodarzy - Chinami oraz Włochy z USA. Według informacji PZPS, polska ekipa uda się do Chin jeszcze w piątek.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy NL w Ningbo

rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Marcin Komenda, Jan Firlej atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak

Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak