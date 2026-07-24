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Grbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:48
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Grbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów
Grbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów/Agencja Gazeta
Nikola Grbić odsłonił karty. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarzy ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Na liście powołanych zabrakło Jakuba Kochanowskiego. Nasz środkowy wraca dopiero do pełni sił po kontuzji i szkoleniowiec nie zdecydował się go zabrać na turniej w chińskim Ningbo.

Polscy siatkarze bronią tytułu

Kochanowski był z drużyną w Chicago na ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej, ale nie pojawił się na boisku. Tym razem Grbić zamiast na utytułowanego zawodnika postawił na czwórkę innych siatkarzy. Czwórkę środkowych stanowić będą: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak i Jakub Majchrzak. Do pełnił formy wrócił już rozgrywający Jan Firlej, dlatego do Ningbo poleci tylko dwóch graczy na tej pozycji.

Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i dwóch porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry Argentyńczyka Raula Lozano.

Słowenia debiutuje w najlepszej ósemce

Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: Słowenia z debiutującą w czołowej "ósemce" tych rozgrywek Turcją, niepokonana w fazie interkontynentalnej Japonia z drużyną gospodarzy - Chinami oraz Włochy z USA. Według informacji PZPS, polska ekipa uda się do Chin jeszcze w piątek.

  • Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy NL w Ningbo
  • rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
  • atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka
  • środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
  • Terminarz
  • 29 lipca, środa
    Słowenia – Turcja (godz. 9.00)
    Japonia – Chiny (13.30)
  • 30 lipca, czwartek
    Włochy – USA (9.00)
    Polska – Ukraina (13.30)
  • 1 sierpnia, sobota
    półfinały (9.00, 13.30)
  • 2 sierpnia, niedziela
    mecz o 3.miejsce, finał (9.00, 13.30)
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Źródło PAP
Tematy: polscy siatkarzeLiga NarodówNikola Grbić
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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