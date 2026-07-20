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Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
24 minut temu
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Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów
Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów/East News
Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) w swoim ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.

10 zwycięstw i dwie porażki Polaków

Polacy do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych pokonali gładko wicemistrzów świata - Bułgarów 3:0, a dwa dni później równie szybko wygrali z Brazylią 3:0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Później jeszcze zwyciężyli Francję 3:1 i USA 3:0. Ostatecznie fazę zasadniczą Polska zakończyła z dziesięcioma zwycięstwami i dwoma porażkami - z niepokonaną Japonią 2:3 i Słowenią również 2:3.

Amerykanie tłem dla dobrze grających Polaków

W pierwszym secie meczu z USA Polacy szybko wypracowali niewielką przewagę. Remis po raz ostatni był przy wyniku 6:6. Następnie biało-czerwoni zdobyli dwa punkty z rzędu i do końca nie dali się już dogonić.

W drugiej partii Polska szybko zbudowała wyraźne prowadzenie 12:6. Rywale stratę zmniejszyli nieco w końcówce, ale wyrównania nie byli nawet blisko.

Trzeciego seta otworzyły świetne serwisy Matthew Andersona, które pozwoliły Amerykanom wyjść na prowadzenie 6:1. Wówczas zareagował Grbić - Kamilem Semeniukiem zastąpił świetnie grającego wcześniej Wilfredo Leona. Zmiana przyniosła efekt. Polska najpierw doprowadziła do remisu po 14, a od stanu 17:17 na dobre przejęła kontrolę.

Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą

Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Oprócz biało-czerwonych i gospodarzy wystąpią tam: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina.

Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą. Pozostałe pary to: Japonia - Chiny, Słowenia - Turcja i Włochy - USA.

  • Polska - USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)
  • Polska: Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon, Bartłomiej Bołądź, Jakub Popiwczak (libero) - Kewin Sasak, Kamil Semeniuk, Jan Firlej, Artur Szalpuk
  • USA: Matthew Anderson, Jeffrey Jendryk, Torey Defalco, Micah Christenson, Jake Hanes, Merrick McHenry, Erik Shoji (libero) - Taylor Averill, Micah Ma’a, Cole Hartke, Ethan Champlin
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Źródło PAP
Tematy: siatkówkapolscy siatkarzeLiga Narodów
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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