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Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Bułgaria wbita w parkiet

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
50 minut temu
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Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Bułgaria wbita w parkiet
Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Bułgaria wbita w parkiet/East News
Polscy siatkarze nie mieli żadnych problemów z pokonaniem Bułgarii. Biało-czerwoni wygrali w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago 3:0 (25:19, 25:17, 25:17). Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią.

Pierwszy mecz Fornala w Lidze Narodów

Polacy do turnieju w Chicago przystępowali po udanym turnieju w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W sumie od początku rozgrywek wygrali sześć meczów i ponieśli dwie porażki. Ich środowi rywale mieli natomiast bilans 5-3.

Mimo dobrej sytuacji i trzeciego miejsca w tabeli po dwóch turniejach, podopieczni trenera Grbicia przed rozpoczęciem zmagań w Chicago nie mieli jeszcze zapewnionego awansu do turnieju finałowego w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Do USA serbski szkoleniowiec zabrał już więc najmocniejszą kadrę i w wyjściowym składzie meczu z Bułgarią znalazł się m.in. przyjmujący Tomasz Fornal, dla którego był to pierwszy mecz w tej edycji rozgrywek.

Leon ciężar gry wziął na siebie

W pierwszym secie wyrównana walka toczyła się od pierwszych akcji, obie ekipy popisywały się efektownymi atakami i blokami (6:6). Trudna zagrywka Bartłomieja Lemańskiego zapewniła jednak Polakom przewagę 11:7. Prowadzenie pozwoliło im spokojnie kontrolować przebieg partii, akcje Bartłomieja Bołądzia i Lemańskiego jeszcze powiększyły dystans (17:11). Zwycięstwo 25:19 zapewniła biało-czerwonym zepsuta zagrywka Żasmina Weliczkowa.

Akcje braci Nikołow na początku drugiej odsłony dały minimalną przewagę Bułgarom (5:3), jednak po asie serwisowym Lemańskiego było już po 7. Bloki Polaków na Denisławie Bardarowie spowodowały, że chwilę później prowadzili oni 12:9. Biało-czerwoni stopniowo powiększali dystans i podobnie jak w pierwszym secie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku (17:11). W końcówce ciężar gry wziął na siebie Wilfredo Leon, natomiast partię zakończył atak Fornala (25:17).

Bołądź najlepiej punktującym

Początek trzeciego seta należał do Bułgarów, którzy objęli prowadzenie 7:4 po zatrzymaniu kiwki Fornala. Już chwilę później było jednak po 7, gdy zatrzymany został Bardarow, a Aleksandar Nikołow popełnił błąd. Seria skutecznych akcji przy serwisie Lemańskiego zapewniła Polakom przewagę (13:8). Później asa serwisowego dołożył Leon, kontrę Fornal i było 19:12 dla biało-czerwonych. Blok na Martinie Atanasowie zakończył mecz (25:17).

Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bołądź - 13. 11 dołożył Lemański, który zanotował pięć asów serwisowych i cztery bloki. Kolejnymi rywalami zespołu trenera Grbicia w Chicago będą Francja i USA.

  • Polska - Bułgaria 3:0 (25:19, 25:17, 25:17)
  • Polska: Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon - Jakub Popiwczak (libero) - Marcel Bakaj, Kewin Sasak, Kamil Semeniuk
  • Bułgaria: Martin Atanasow, Asparuh Asparuhow, Aleks Grozdanow, Aleksandar Nikołow, Simeon Nikołow, Ilija Petkow - Damian Kolew (libero) - Denisław Bardarow, Boris Naczew, Stoił Palew, Żasmin Weliczkow
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Źródło PAP
Tematy: siatkówkapolscy siatkarzeLiga Narodów
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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