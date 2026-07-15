Hiszpan drugim trenerem reprezentacji Polski. To on będzie pomagał Urbanowi

Urban i Vicuna swoją współpracę zaczęli w Legii

Urodzony w San Sebastian 54-letni Jose Antonio Vicuna Ochandorena, znany jako "Kibu", w 2007 roku dołączył do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa, gdy jej pierwszym trenerem był Urban. Obaj współpracowali także w Zagłębiu Lubin, Osasunie Pampeluna, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław.

Hiszpan pracował na Litwie i w Indiach

Vicuna prowadził także samodzielnie kilka klubów w ojczyźnie, na Litwie, w Indiach, ma też doświadczenie z polskich boisk (Wisła Płock 2018/19 i ŁKS Łódź 2021/22).

Magiera był członkiem sztabu trenerskiego drużyny narodowej od lipca ubiegłego roku, kiedy pracę rozpoczął też Urban. Zmarł 10 kwietnia po zasłabnięciu podczas treningu biegowego.