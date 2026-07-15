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Hiszpan drugim trenerem reprezentacji Polski. To on będzie pomagał Urbanowi

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
39 minut temu
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Hiszpan drugim trenerem reprezentacji Polski. To on będzie pomagał Urbanowi
Hiszpan drugim trenerem reprezentacji Polski. To on będzie pomagał Urbanowi/Agencja Gazeta
"Kibu" Vicuna został drugim trenerem reprezentacji Polski. Hiszpan doskonale zna się z obecnym selekcjonerem biało-czerwonych. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem w piłce klubowej. 54-latek zajmie stanowisko, które do dnia swojej śmierci w kwietniu pełnił Jacek Magiera.

Urban i Vicuna swoją współpracę zaczęli w Legii

Urodzony w San Sebastian 54-letni Jose Antonio Vicuna Ochandorena, znany jako "Kibu", w 2007 roku dołączył do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa, gdy jej pierwszym trenerem był Urban. Obaj współpracowali także w Zagłębiu Lubin, Osasunie Pampeluna, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław.

Hiszpan pracował na Litwie i w Indiach

Vicuna prowadził także samodzielnie kilka klubów w ojczyźnie, na Litwie, w Indiach, ma też doświadczenie z polskich boisk (Wisła Płock 2018/19 i ŁKS Łódź 2021/22).

Magiera był członkiem sztabu trenerskiego drużyny narodowej od lipca ubiegłego roku, kiedy pracę rozpoczął też Urban. Zmarł 10 kwietnia po zasłabnięciu podczas treningu biegowego.

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Źródło PAP
Tematy: Jan Urbanreprezentacja Polskiselekcjoner
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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