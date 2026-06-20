Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy

Lewandowski czeka na ofertę od szejków

Lewandowski aktualnie przebywa w USA. Polak wizytuje obiekty Chicago Fire i negocjuje z właścicielami klubu. Amerykanie kuszą byłego napastnika Barcelony wielkimi pieniędzmi, ale według najnowszych doniesień dla Polaka gra w barwach "Strażaków" jest opcją rezerwową.

Lewandowski podobno cały czas czeka na propozycję z Arabii Saudyjskiej. Liczy, że propozycja szejków okaże się jeszcze lepsza od warunków, które zaproponowano mu w Chicago.

Lewandowski na zakup jachtu wydał 33 mln zł

Dopływ nowej gotówki na pewno przyda się Lewandowskiemu. Najlepszy polski piłkarz ostatnio sięgnął głęboko do kieszeni i wydał fortunę na zakup luksusowego jachtu.

Piłkarz na zakup 80 Sunreef Power NEXT wydał 33 mln zł. Jednostka została zbudowana w gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Na produkty tej firmy wcześniej zdecydowali się m.in. Fernando Alonso i Rafaelem Nadalem.