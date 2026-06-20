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Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:41
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Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy
Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy/Agencja Gazeta
Robert Lewandowski cały czas nie wybrał nowego klubu. Kapitan reprezentacji Polski ma kilka ofert, ale wciąż się nie może zdecydować, gdzie będzie grał w nowym sezonie. 37-latek nie miał za to kłopotu z zakupem luksusowego jachtu. Jednostka ma aż 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ta pływająca willa właśnie zacumowała w porcie w Gdyni. Jej cena przyprawia o zawrót głowy.

Lewandowski czeka na ofertę od szejków

Lewandowski aktualnie przebywa w USA. Polak wizytuje obiekty Chicago Fire i negocjuje z właścicielami klubu. Amerykanie kuszą byłego napastnika Barcelony wielkimi pieniędzmi, ale według najnowszych doniesień dla Polaka gra w barwach "Strażaków" jest opcją rezerwową.

Lewandowski podobno cały czas czeka na propozycję z Arabii Saudyjskiej. Liczy, że propozycja szejków okaże się jeszcze lepsza od warunków, które zaproponowano mu w Chicago.

Lewandowski na zakup jachtu wydał 33 mln zł

Dopływ nowej gotówki na pewno przyda się Lewandowskiemu. Najlepszy polski piłkarz ostatnio sięgnął głęboko do kieszeni i wydał fortunę na zakup luksusowego jachtu.

Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty
Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty

Piłkarz na zakup 80 Sunreef Power NEXT wydał 33 mln zł. Jednostka została zbudowana w gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Na produkty tej firmy wcześniej zdecydowali się m.in. Fernando Alonso i Rafaelem Nadalem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert Lewandowskilewandowskijacht
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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