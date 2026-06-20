Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy

Lewandowski czeka na ofertę od szejków
Lewandowski aktualnie przebywa w USA. Polak wizytuje obiekty Chicago Fire i negocjuje z właścicielami klubu. Amerykanie kuszą byłego napastnika Barcelony wielkimi pieniędzmi, ale według najnowszych doniesień dla Polaka gra w barwach "Strażaków" jest opcją rezerwową.
Lewandowski podobno cały czas czeka na propozycję z Arabii Saudyjskiej. Liczy, że propozycja szejków okaże się jeszcze lepsza od warunków, które zaproponowano mu w Chicago.
Lewandowski na zakup jachtu wydał 33 mln zł
Dopływ nowej gotówki na pewno przyda się Lewandowskiemu. Najlepszy polski piłkarz ostatnio sięgnął głęboko do kieszeni i wydał fortunę na zakup luksusowego jachtu.
Piłkarz na zakup 80 Sunreef Power NEXT wydał 33 mln zł. Jednostka została zbudowana w gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Na produkty tej firmy wcześniej zdecydowali się m.in. Fernando Alonso i Rafaelem Nadalem.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.