Kucharski: W święta u Lewandowskiego przy stole musi być wojna polsko-polska

Kucharski nie "pierze brudów"

Książek o Lewandowskim jest już kilka, ale kto oprócz żony może powiedzieć o nim więcej? Jego były agent. Cezary Kucharski mimo, że od prowadzi z kapitanem reprezentacji Polski sądowy spór nie "pierze brudów". Jeśli ktoś liczył na sensacje, historie, które postawią Lewandowskiego w złym świetle będzie srogo zawiedziony lekturą książki Kucharskiego.

Były agent jednego z najlepszych piłkarzy ostatnich dwóch dekad na ponad 350 stronach opisuje jak krok po kroku budował karierę swojego klienta. Jak dzięki niemu chłopak kopiący piłkę w Pruszkowie zaczął grać w futbol na najwyższym poziomie w blasku jupiterów największych stadionów na świecie. W dodatku robił to za pieniądze, które zwykłemu śmiertelnikowi nawet się nie śniły.

One też poróżniły obu panów. Z bliskich sobie osób stali się wrogami. Dziś, gdy spotykamy się na sali sądowej czuję pogardę ze strony Lewandowskiego. To mnie boli najbardziej - mówi w rozmowie z Dziennik.pl Kucharski. 54-latek nie widzi żadnych szans na polubowne zakończenie sporu z Lewandowskim.

Kucharski wie, jaki był jego największy błąd

Kucharski po latach, gdyby mógł zmieniłby jedną decyzję. Nie zatrudniałbym kolegów Lewandowskiego w mojej firmie. Robert mnie poprosił żebym znalazł im miejsce w piłce. Mam tu na myśli Tomasza Zawiślaka i Kamila Gorzelnika. Dziś z perspektywy czasu uważam, że to był największy błąd - podkreśla Kucharski.

Według byłego agenta 38-letniego napastnika to właśnie te dwie osoby "namieszały" w głowie Lewandowskiemu i doprowadziły do rozpadu jego współpracy z piłkarzem.

Kucharski zbudował markę żony Lewandowskiego

Kucharski jak sam przyznaje nie tylko stworzył Lewandowskiego, ale również zbudował karierę żony kapitana naszej kadry. Czuję się twórcą marki "Anna Lewandowska". Pamiętam to doskonale, jak przed laty w moim biurze na ul. Mokotowskiej w Warszawie sobie żartowałem z Ani. "Zrobimy z ciebie gwiazdę". Wtedy powiedziała, że ona "nigdy nie sprzeda swojej prywatności". Dzięki mnie Lewandowska otworzyła się na media - wspomina rozmówca Dziennik.pl.

Kucharski w swojej książce podkreśla wielką rolę żony w karierze Lewandowskiego. Piłkarz jeszcze na etapie gry w Zniczu Pruszków nie stronił od fastfoodów. Ania kompletnie odmieniła jego nawyki żywieniowe i dietę. To nie są tylko bajki i opowieści, które dobrze się sprzedają w kolorowych pismach - zaznacza były agent piłkarza.

Wojna polsko-polska u Lewandowskich

Kucharski z Lewandowskim rozmawiał nie tylko o piłce, karierze i pieniądzach. Panowie dyskutowali też o polityce. Jaki światopogląd ma "Lewy"? Ja do końca nie wiem, jakie poglądy ma Lewandowski, bo on tak intuicyjnie bardziej lubił Tuska niż Kaczyńskiego, ale nie potrafił powiedzieć dlaczego - mówi Kucharski.

W rodzinie Roberta i Anny spierają się różne opcje. Przy stole wigilijnym zakładam, że dochodzi do wojny polsko-polskiej. Mama Ani jest bardzo prawicowa, a mama Roberta bardziej liberalna. Nie ma w niej takiej skrajności jak w mamie Ani. Wyobrażam sobie, że tam przy stole może dochodzić do różnych spięć - śmieje się były agent Lewandowskiego.