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Karol Stopa nie żyje. Legendarny komentator tenisa miał 78 lat

dzisiaj, 13:16
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Karol Stopa nie żyje. Legendarny komentator tenisa miał 78 lat
Karol Stopa nie żyje. Legendarny komentator tenisa miał 78 lat/East News
Karol Stopa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego tenisa, zmarł w czwartek nad ranem w wieku 78 lat. Informację o śmierci dziennikarza sportowego przekazał Eurosport, z którym był związany niemal od początku działalności polskiego oddziału stacji.

Odszedł jeden z najważniejszych głosów polskiego tenisa

Świat polskiego dziennikarstwa sportowego pożegnał Karola Stopę, dziennikarza, komentatora i wieloletniego eksperta tenisowego. Dla wielu kibiców jego charakterystyczny głos przez lata był nieodłącznym elementem transmisji z największych kortów świata.

Stopa przez ponad dwie dekady komentował mecze tenisowe na antenie Eurosportu. Był ceniony za ogromną wiedzę, doświadczenie oraz styl, który łączył sportową analizę z anegdotami i osobistym spojrzeniem na tenis.

Lech Sidor pożegnał przyjaciela

Śmierć Karola Stopy poruszyła środowisko tenisowe i dziennikarskie. Lech Sidor, jego wieloletni przyjaciel z kortu i zza mikrofonu, wspominał, że jeszcze dzień wcześniej rozmawiał ze Stopą i umawiał się z nim na spotkanie.

- W środę normalnie rozmawialiśmy, umówiliśmy się na kawę. W najbliższym czasie mieliśmy wspólnie podsumować Wimbledon - powiedział Sidor.

W mediach społecznościowych Sidor opublikował emocjonalne pożegnanie przyjaciela.

„Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!” — napisał.

Od prasy do telewizji

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Karierę dziennikarską rozpoczynał w „Kurierze Polskim”. Następnie pracował w „Przeglądzie Sportowym”, skąd trafił do Telewizji Polskiej. W latach 1997–1998 był związany z TVN.

Symbol Eurosportu i komentator wielkich turniejów

Od 1998 roku Karol Stopa był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie. Przez lata relacjonował najważniejsze turnieje, współtworząc sposób, w jaki polscy kibice odbierali tenisowe widowiska.

Jego komentarz był rozpoznawalny natychmiast nie tylko dzięki charakterystycznej chrypce, ale też dzięki erudycji, poczuciu humoru i licznym opowieściom, które nadawały transmisjom wyjątkowy klimat.

Karol Stopa pozostanie w pamięci kibiców jako dziennikarz z pasją, komentator z osobowością i jeden z najważniejszych głosów tenisa w Polsce.

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Źródło PAP
Tematy: tenisdziennikarstwodziennikarz sportowy
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