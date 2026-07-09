Tour de France: Olav Kooij najszybszy w Pau, Torstein Traeen wciąż liderem

Finisz po nerwowej końcówce

Piąty etap Tour de France, liczący 158,3 km, zakończył się sprintem w Pau, ale do walki o zwycięstwo nie przystąpił pełny peleton. Końcówkę rywalizacji zaburzyły kraksy, które opóźniły kilku czołowych sprinterów i znacząco przerzedziły grupę walczącą o etapowy triumf.

W tej sytuacji najlepiej poradził sobie Olav Kooij. 24-letni Holender wyprzedził Niemca Maxa Kantera z XDS Astana oraz Belga Tima Merliera z Soudal Quick-Step. W czołowej dziesiątce znaleźli się także m.in. Jasper Philipsen, Biniam Girmay i Mads Pedersen.

Wielki dzień debiutanta

Dla Kooija zwycięstwo w Pau ma szczególne znaczenie. Kolarz Decathlon CMA CGM debiutuje w Tour de France, a pierwszą część sezonu musiał opuścić z powodu wirusa. Powrót do rywalizacji na najwyższym poziomie okazał się jednak wyjątkowo udany.

– To niesamowite. Po tak trudnej wiośnie powrót na ten poziom jest naprawdę fantastyczny – skomentował Holender po finiszu.

Było to jego 51. zwycięstwo w zawodowej karierze. Kooij jest dobrze znany również polskim kibicom, ponieważ ma na koncie trzy wygrane etapy Tour de Pologne.

Traeen utrzymał żółtą koszulkę

Choć Torstein Traeen stracił na mecie 14 sekund, Norweg z Uno-X Mobility pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Nad drugim Seanem Quinnem z EF Education-EasyPost ma 28 sekund przewagi, a trzeciego Mathiasa Vacka z Lidl-Trek wyprzedza o 3 minuty i 50 sekund.

Na czwartym miejscu plasuje się Tadej Pogacar. Słoweniec z UAE Team Emirates-XRG traci do lidera 7 minut i 53 sekundy. Faworyt wyścigu we wtorek oddał żółtą koszulkę, by nie tracić energii na jej obronę oraz związane z nią obowiązki medialne.

Polacy daleko w klasyfikacji

Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek ukończyli etap ze stratami. Kwiatkowski z ekipy Netcompany Ineos przyjechał na metę na 106. miejscu, 1 minutę i 4 sekundy za zwycięzcą. Gradek z Bahrain Victorious był 148. i stracił 3 minuty i 20 sekund.

W klasyfikacji generalnej obaj Polacy zajmują miejsca w drugiej setce. Kwiatkowski jest 140. ze stratą 59 minut i 23 sekund, natomiast Gradek plasuje się na 173. pozycji, tracąc 1 godzinę, 15 minut i 15 sekund.

Wyniki 5. etapu Tour de France: Lannemezan – Pau, 158,3 km

Olav Kooij (Holandia/Decathlon CMA CGM) – 3:29.07

Max Kanter (Niemcy/XDS Astana)

Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step)

Huub Artz (Holandia/Lotto Intermarche)

Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

Biniam Girmay (Erytrea/NSN)

Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)

Milan Fretin (Belgia/Cofidis)

Anthony Turgis (Francja/TotalEnergies)

Soren Waerenskjold (Dania/Uno-X Mobility) – wszyscy ten sam czas

...

Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) – strata 1.04

Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) – 3.20

Klasyfikacja generalna po 5. etapie

Torstein Traeen (Norwegia/Uno-X Mobility) – 16:32.07

Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) – strata 28 s

Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) – 3.50

Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) – 7.53

Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) – ten sam czas

Ramses Debruyne (Belgia/Alpecin-Premier Tech) – 8.06

Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) – 8.16

Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) – 8.17

Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) – 8.20

Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) – 8.41

...

Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) – 59.23

Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) – 1:15.15