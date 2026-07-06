Specjalne zapisy w kontrakcie Lewandowskiego. Oto szczegóły umowy z Chicago Fire

Lewandowski podpisał dwuletni kontrakt

Lewandowski tuż przed końcem poprzedniego sezonu ogłosił, że rozstaje się z Barceloną. Polak nie musiał się martwić o nowe miejsce pracy. Miał kilka ofert. Ostatecznie zdecydował się na grę za oceanem.

Chicago Fire było najbardziej zdeterminowane, by zatrudnić najlepszego polskiego piłkarza. Lewandowski podpisał dwuletni kontrakt, który gwarantuje mu pensję na poziomie około 20 mln dolarów za sezon.

Specjalny status Lewandowskiego

Dokładnej sumy zarobków Lewandowskiego nie da się oszacować, bo w umowie piłkarza znalazły się różne dodatkowe zapisy. Były gwiazdor Barcelony w Chicago Fire będzie miał status "Designated Player".

To oznacza, że zarobki Lewandowskiego nie będą liczyły się do limitu płac. Możemy mieć tylko trzech takich piłkarzy w klubie. W MLS istnieją jednak również inne mechanizmy, choć jest to dosyć skomplikowane - wyjaśnił w rozmowie z "Interią" Paweł Szynalik, dyrektor finansowy Chicago Fire.

Tylko Messi zarabia więcej od Lewandowskiego

Lewandowski po podpisaniu kontraktu z Chicago Fire stał się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w lidze MLS. Większą pensję od Polaka ma tylko grający w Interze Miami Lionel Messi.

Wpływ na wysokość zarobków Lewandowskiego mają zapisy w jego umowie dotyczące praw marketingowych i wizerunkowych. Większość zawodników Chicago Fire nie ma osobnej umowy marketingowej. Robert będzie ją miał. Takie rozwiązania są zarezerwowane dla piłkarzy znajdujących się na innym poziomie. Podobne kontrakty mają Lionel Messi, Son w Los Angeles FC czy Thomas Mueller w Vancouver - zauważył Szynalik.