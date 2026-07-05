Wielka sensacja na Wimbledonie. Sabalenka przegrała z podopieczną byłego trenera Świątek

Muchova kolejną rywalką Osaki
Rozstawiona z numerem 14. podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu. Do tej pory jej najlepszy wynik to trzecia runda. O półfinał Osaka zagra z Czeszką Karoliną Muchovą (10.).
Osaka, była liderka światowego rankingu, ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe - dwa w Australian Open (2019, 2021) i dwa w US Open (2018, 2020).
Sabalenka nadal liderką rankingu WTA
Sabalenka mimo porażki na tak wczesnym etapie pozostanie na czele klasyfikacji tenisistek. Najlepszym wynikiem Białorusinki na Wimbledonie pozostaje półfinał, który osiągnęła w 2021, 2023 i 2025 roku.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.