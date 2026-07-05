Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielka sensacja na Wimbledonie. Sabalenka przegrała z podopieczną byłego trenera Świątek

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:30
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wielka sensacja na Wimbledonie. Sabalenka przegrała z podopieczną byłego trenera Świątek
Wielka sensacja na Wimbledonie. Sabalenka przegrała z podopieczną byłego trenera Świątek/PAP/EPA
Aryna Sabalenka odpadła 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Liderka światowego rankingu tenisistek na kortach trawiastych w Londynie przegrała z Japonką Naomi Osaką 2:6, 6:7 (2-7), którą obecnie trenuje były opiekun Igi Świątek.

Muchova kolejną rywalką Osaki

Rozstawiona z numerem 14. podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu. Do tej pory jej najlepszy wynik to trzecia runda. O półfinał Osaka zagra z Czeszką Karoliną Muchovą (10.).

Iga Świątek nie dba już o wyniki. Żałuje dwóch błędów
Iga Świątek nie dba już o wyniki. Żałuje dwóch błędów

Osaka, była liderka światowego rankingu, ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe - dwa w Australian Open (2019, 2021) i dwa w US Open (2018, 2020).

Sabalenka nadal liderką rankingu WTA

Sabalenka mimo porażki na tak wczesnym etapie pozostanie na czele klasyfikacji tenisistek. Najlepszym wynikiem Białorusinki na Wimbledonie pozostaje półfinał, który osiągnęła w 2021, 2023 i 2025 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Aryna SabalenkaNaomi Osakawimbledon
Powiązane
Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Popełniła koszmarną ilość błędów
Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Popełniła koszmarną ilość błędów
Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie
Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie
Iga Świątek w 3 godziny i 10 minut zarobiła prawie milion zł
Iga Świątek w 3 godziny i 10 minut zarobiła prawie milion zł
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Trump dziękuje FIFA za zmianę decyzji. Biały Dom ingeruje w mundial »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak pobierać sadzonki zielne hortensji? Jak ukorzenić hortensje z gałązek, aby mieć krzewy ulubionych hortensji za darmo?
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Benjamin Netanjahu
Mocny komentarz prosto z Tel Awiwu. "Izrael położył na stole cały swój kapitał i przegrał"
Marcin Łoboda
Burza po kontroli w pierogarni. Szef KAS ostro reaguje na falę krytyki
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj