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Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:07
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Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie
Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie/PAP/EPA
Przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu Igi Świątek uczestniczyła w nim Agnieszka Radwańska. Świątek przygotowuje się do sobotniego meczu w 3. rundzie Wimbledonu, a Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend.

Radwańska grała na bezdechu

W turnieju legend na Wimbledonie rywalizują deble. Partnerką Radwańskiej będzie Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. Zmagania będą się toczyć w dwóch czteroparowych grupach, a zwycięzcy każdej z grup zmierzą się w finale.

Do turnieju legend postanowiłam się przygotować trenując z legendą - rzuciła Radwańska, łapiąc oddech po wymianie. Od pięciu minut grałam na bezdechu - przyznała 37-latka.

Eala kolejną rywalką Świątek

Później trening prowadził już trener Świątek Francisco Roig. Nie zabrakło szlifowania tak przydatnych na trawie wolejów i slajsów. Hiszpan na bieżąco udzielał technicznych wskazówek.

Iga Świątek w 3 godziny i 10 minut zarobiła prawie milion zł
Iga Świątek w 3 godziny i 10 minut zarobiła prawie milion zł

25-latka z Raszyna w Wimbledonie broni tytułu. W sobotę jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Świątek ma z nią bilans 1-1.

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Źródło PAP
Tematy: tenisIga ŚwiątekAgnieszka Radwańska
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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