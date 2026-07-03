Świątek trenowała z Radwańską. Dwie najlepsze polskie tenisistki na jednym korcie

Radwańska grała na bezdechu

W turnieju legend na Wimbledonie rywalizują deble. Partnerką Radwańskiej będzie Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. Zmagania będą się toczyć w dwóch czteroparowych grupach, a zwycięzcy każdej z grup zmierzą się w finale.

Do turnieju legend postanowiłam się przygotować trenując z legendą - rzuciła Radwańska, łapiąc oddech po wymianie. Od pięciu minut grałam na bezdechu - przyznała 37-latka.

Eala kolejną rywalką Świątek

Później trening prowadził już trener Świątek Francisco Roig. Nie zabrakło szlifowania tak przydatnych na trawie wolejów i slajsów. Hiszpan na bieżąco udzielał technicznych wskazówek.

25-latka z Raszyna w Wimbledonie broni tytułu. W sobotę jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Świątek ma z nią bilans 1-1.