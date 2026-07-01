Świątek najcenniejszą kobietą sportu. Pajor i Lewandowska daleko w tyle

Tenisistki zdominowały czołową piętnastkę

Raport "Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych w Polsce" opracował Instytut Monitorowania Mediów (IMM) we współpracy z magazynem "Forbes Women". W jego czołowej "15" znalazło się aż sześć tenisistek.

Pierwsze miejsce szósty raz z rzędu zajęła Świątek. W okresie od maja 2025 r. do kwietnia 2026 r. wartość reklamowa polskojęzycznych przekazów medialnych na temat byłej liderki rankingu WTA wyniosła 1,6 mld zł. Jej zasięg medialny sięgnął 7,9 mld potencjalnych kontaktów z przekazem, co oznacza wynik ponad pięciokrotnie wyższy niż kolejna osoba w rankingu ogólnym. W badanym okresie liczba obserwujących profil Świątek na Instagramie wrosła o 457 tys. (do ponad 2,3 mln), a fani pozostawili blisko 12,6 mln interakcji (reakcji, komentarzy i udostępnień) pod postami tenisistki.

Pajor lepsza od Świątek social mediach

Drugie miejsce wśród najcenniejszych sportsmenek 2026 roku należy do Ewy Pajor z wartością reklamową 212 mln zł i zasięgiem 829,6 mln kontaktów. To wynik budowany na jednym z głośniejszych transferów w historii polskiego futbolu kobiecego. Przeprowadzka do FC Barcelona Femeni okazała się strzałem w dziesiątkę.

Choć Pajor dopiero buduje swoją obecność w social mediach (jej Instagram obserwuje blisko 258 tys. osób), uzyskała ona największy wskaźnik zaangażowania fanów spośród wszystkich profili społecznościowych kobiet z pierwszej trójki - 6,6%. Drugi najwyższy wynik - 3,6% - należy do profilu Igi Świątek na Instagramie.

Prawie 10 mln obserwuje Lewandowską

Podium zamknęła Anna Lewandowska z wartością reklamową 196,9 mln zł i zasięgiem 1,3 mld kontaktów. Co ciekawe, jej zasięg przewyższa wynik Ewy Pajor, choć wartość reklamowa plasuje ją niżej. To efekt specyfiki jej obecności w mediach: globalny Instagram z ponad 5,7 mln obserwatorów i wyprzedane do ostatniego miejsca eventy "Healthy Day" generują wysokie zasięgi organiczne, ale o niższej wartości reklamowej od mediów klasycznych.

Lewandowska dominuje liczebnością fanów – ma łącznie ponad 9,7 mln obserwatorów na trzech platformach (Instagram, Facebook, TikTok). Jej konto na TikToku (2,1 mln followersów) uzyskało blisko 1,8 mln interakcji przy jedynie 74 postach, co czyni tę platformę jednym z najbardziej efektywnych narzędzi budowania zasięgu sportsmenki.