Katastrofa Igi Świątek. Pierwsza rywalka odprawiła Polkę do domu

24. tenisistka rankingu WTA wyeliminowała Świątek

Trzecia w światowym rankingu Świątek w turnieju rozstawiona była z numerem pierwszym, bo z powodu problemów z biodrem wycofała się Jelena Rybakina z Kazachstanu. Ubiegłoroczna finalistka tej imprezy, która później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie, w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

Jej pierwszą rywalką była notowana na 24. miejscu na liście WTA Navarro, która po słabszej pierwszej połowie roku i pauzie od marca do maja z powodu problemów zdrowotnych wróciła na wysoki poziom. Znakomitą formę prezentuje na trawie, w zeszłym tygodniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Nottingham. W pierwszej rundzie w Bad Homburg pokonała Niemkę Evę Lys 7:6 (8-6), 6:3. Środowe zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków z Polką na 2-2.

Druga zawstydzająca porażka Świątek

Świątek drugi raz w tym roku przegrała już pierwszy mecz turniejowy. Wcześniej w marcu odpadła w drugiej rundzie imprezy WTA 1000 w Miami po porażce z Magdą Linette i po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku przegrała swój mecz otwarcia w turnieju.

W pierwszej rundzie w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4:6, 1:6.