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Katastrofa Igi Świątek. Pierwsza rywalka odprawiła Polkę do domu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:06
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Katastrofa Igi Świątek. Pierwsza rywalka odprawiła Polkę do domuwie
Katastrofa Igi Świątek. Pierwsza rywalka odprawiła Polkę do domu/Agencja Gazeta
To nie tak miało być. Start Igi Świątek w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg zakończył się katastrofą. Polka, która była najwyżej rozstawioną tenisistką w zawodach w swoim pierwszym meczu przegrała w z Amerykanką Emmą Navarro 5:7, 6:2, 3:6. Przed rokiem w tym miejscu 25-latka z Raszyna dotarła do finału.

24. tenisistka rankingu WTA wyeliminowała Świątek

Trzecia w światowym rankingu Świątek w turnieju rozstawiona była z numerem pierwszym, bo z powodu problemów z biodrem wycofała się Jelena Rybakina z Kazachstanu. Ubiegłoroczna finalistka tej imprezy, która później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie, w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"
Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"

Jej pierwszą rywalką była notowana na 24. miejscu na liście WTA Navarro, która po słabszej pierwszej połowie roku i pauzie od marca do maja z powodu problemów zdrowotnych wróciła na wysoki poziom. Znakomitą formę prezentuje na trawie, w zeszłym tygodniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Nottingham. W pierwszej rundzie w Bad Homburg pokonała Niemkę Evę Lys 7:6 (8-6), 6:3. Środowe zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków z Polką na 2-2.

Druga zawstydzająca porażka Świątek

Świątek drugi raz w tym roku przegrała już pierwszy mecz turniejowy. Wcześniej w marcu odpadła w drugiej rundzie imprezy WTA 1000 w Miami po porażce z Magdą Linette i po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku przegrała swój mecz otwarcia w turnieju.

W pierwszej rundzie w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4:6, 1:6.

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Źródło PAP
Tematy: katastrofaIga Świątekświątek
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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