Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"

Chwalińska skorzystała na kontuzji Mboko
Chwalińska, mimo życiowego sukcesu we French Open, musiała liczyć na przychylność organizatorów londyńskich zmagań, gdyż w momencie zamykania listy zgłoszeń zajmowała 114. pozycję w światowym rankingu, a dopiero po awans do finału na kortach im. Rolanda Garrosa przesunęła się na 21. miejsce. Na opublikowanej w poniedziałek liście 24-letnia zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z "20", gdyż z imprezy z powodu kontuzji wycofała się wyżej notowana Kanadyjka Victoria Mboko.
"Trójka" Świątek jest zgodna z jej lokatą w klasyfikacji tenisistek. Wyżej rozstawione są tylko wyprzedzające ją Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Pierwszą nierozstawioną zawodniczką jest Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek jeszcze nigdy nie wygrała.
Fręch i Linette w turnieju głównym
W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magda Linette i Magdalena Fręch. Lista zgłoszonych zawodniczek do kwalifikacji nie została jeszcze upubliczniona.
Wśród mężczyzn w grze pojedynczej rywalizować będą Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach zabraknie biało-czerwonych. Najwyżej rozstawiony będzie broniący tytułu włoski lider listy światowej Jannik Sinner.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.