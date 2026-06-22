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Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:12
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Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"
Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"/PAP
Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem trzecim w rozpoczynającym się 29 czerwca wielkoszlemowym Wimbledonie. Z "20" zagra finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała tzw. dziką kartę.

Chwalińska skorzystała na kontuzji Mboko

Chwalińska, mimo życiowego sukcesu we French Open, musiała liczyć na przychylność organizatorów londyńskich zmagań, gdyż w momencie zamykania listy zgłoszeń zajmowała 114. pozycję w światowym rankingu, a dopiero po awans do finału na kortach im. Rolanda Garrosa przesunęła się na 21. miejsce. Na opublikowanej w poniedziałek liście 24-letnia zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z "20", gdyż z imprezy z powodu kontuzji wycofała się wyżej notowana Kanadyjka Victoria Mboko.

"Trójka" Świątek jest zgodna z jej lokatą w klasyfikacji tenisistek. Wyżej rozstawione są tylko wyprzedzające ją Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Pierwszą nierozstawioną zawodniczką jest Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek jeszcze nigdy nie wygrała.

Fręch i Linette w turnieju głównym

W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magda Linette i Magdalena Fręch. Lista zgłoszonych zawodniczek do kwalifikacji nie została jeszcze upubliczniona.

Wśród mężczyzn w grze pojedynczej rywalizować będą Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach zabraknie biało-czerwonych. Najwyżej rozstawiony będzie broniący tytułu włoski lider listy światowej Jannik Sinner.

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Źródło PAP
Tematy: Iga Świątekwimbledonmaja chwalińska
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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