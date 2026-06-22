Świątek rozstawiona z numerem trzecim na Wimbledonie. Chwalińska turniejową "20"

Chwalińska skorzystała na kontuzji Mboko

Chwalińska, mimo życiowego sukcesu we French Open, musiała liczyć na przychylność organizatorów londyńskich zmagań, gdyż w momencie zamykania listy zgłoszeń zajmowała 114. pozycję w światowym rankingu, a dopiero po awans do finału na kortach im. Rolanda Garrosa przesunęła się na 21. miejsce. Na opublikowanej w poniedziałek liście 24-letnia zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z "20", gdyż z imprezy z powodu kontuzji wycofała się wyżej notowana Kanadyjka Victoria Mboko.

"Trójka" Świątek jest zgodna z jej lokatą w klasyfikacji tenisistek. Wyżej rozstawione są tylko wyprzedzające ją Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Pierwszą nierozstawioną zawodniczką jest Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek jeszcze nigdy nie wygrała.

Fręch i Linette w turnieju głównym

W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magda Linette i Magdalena Fręch. Lista zgłoszonych zawodniczek do kwalifikacji nie została jeszcze upubliczniona.

Wśród mężczyzn w grze pojedynczej rywalizować będą Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach zabraknie biało-czerwonych. Najwyżej rozstawiony będzie broniący tytułu włoski lider listy światowej Jannik Sinner.