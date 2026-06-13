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Pierwszy w karierze finał Majchrzaka. W drodze do niego wygrał z Miedwiediewem

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:19
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Pierwszy w karierze finał Majchrzaka. W drodze do niego wygrał z Miedwiediewem
Pierwszy w karierze finał Majchrzaka. W drodze do niego wygrał z Miedwiediewem/PAP/EPA
Kamil Majchrzak pierwszy raz w karierze zagra w finale turnieju ATP. Polski tenisista w drodze do niego wygrał 7:6 (7-4), 6:1 z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. W meczu o tytuł na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaurem.

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Majchrzak, notowany na 76. miejscu w światowym rankingu, bardzo dobrze zaprezentował się już w ćwierćfinale, gdy odniósł największe zwycięstwo w karierze i pokonał czwartego na liście ATP Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.

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30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje dobrą passę w Holandii. W sobotę po raz pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu, wygrywając z ósmym w tym zestawieniu Miedwiediewem.

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Rosjanin w sobotę musiał rozegrać dwa spotkania - ostatniego seta ćwierćfinału z Chorwatem Marinem Cilicem, a następnie półfinał z Majchrzakiem. Był to ich drugi pojedynek w cyklu ATP, Polak wygrał po raz pierwszy.

O pierwszy tytuł w cyklu ATP w karierze Majchrzak zagra z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem, który wcześniej pokonał Francuza Adriana Mannarino 6:4, 6:0.

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Źródło PAP
Tematy: tenisfinałKamil Majchrzakatp
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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