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Chwalińska otrzymała stypendium od ministra sportu. Tyle będzie dostawać miesięcznie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:15
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Chwalińska otrzymała stypendium od ministra sportu. Tyle będzie dostawać miesięcznie
Chwalińska otrzymała stypendium od ministra sportu. Tyle będzie dostawać miesięcznie/PAP/EPA
9600 zł miesięcznie - roczne stypendium w takiej kwocie Mai Chwalińskiej przyznał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. To najwyższe wsparcie jakim szef resortu mógł obdarować finalistkę tegorocznego wielkoszlemowego French Open.

Sukces Chwalińskiej inspiracją dla młodych sportowców

Chwalińska we wtorek na zaproszenie Rutnickiego złożyła wizytę w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szef resortu przyznał tenisistce z Dąbrowy Górniczej stypendium sportowe - zgodnie z art. 32c ust. 1 ustawy o sporcie - na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

Chwalińskiej grożono śmiercią. Wstrząsające wyznanie polskiej tenisistki
Chwalińskiej grożono śmiercią. Wstrząsające wyznanie polskiej tenisistki

Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców w całej Polsce. Wicemistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026 gościła dziś w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To był moment, by pogratulować świetnego wyniku osiągniętego na paryskich kortach i porozmawiać o dalszych planach i wyzwaniach sportowych - można przeczytać w komunikacie MSiT na portalu X.

Chwalińska zapisała się w historii tenisa

W sobotę polska tenisistka przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. To największy sukces w karierze 24-letniej zawodniczki.

Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Od 18 maja rozegrała tam dziesięć spotkań. Dzięki udziałowi w ostatnim etapie French Open przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu tenisistek, którego najnowsze notowanie opublikowano w poniedziałek.

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Źródło PAP
Tematy: tenisminister sportustypendiummaja chwalińska
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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