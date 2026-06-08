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Chwalińska 21. rakietą świata. Świątek nadal trzecia w rankingu WTA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:31
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Chwalińska 21. rakietą świata. Świątek nadal trzecia w rankingu WTA
Chwalińska 21. rakietą świata. Świątek nadal trzecia w rankingu WTA/PAP/EPA
Maja Chwalińska zaliczyła gigantyczny awans w rankingu WTA. Polka przed startem wielkoszlemowego French Open zajmowała w nim 114. miejsce. Po dotarciu do finału Roland Garros przesunęła się na 21. pozycję.. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią lokatę, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

Chwalińska pierwszy raz w setce najlepszych tenisitek

Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w klasyfikacji tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.

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Wyżej z Polek jest tylko Świątek, która po odpadnięciu w 1/8 finału utrzymała trzecią lokatę, ale zwiększyła się jej strata do drugiej Jeleny Rybakiny z Kazachstanu, a dystans do niej zmniejszyły Amerykanki Jessica Pegula i Amanda Anisimova, które plasują się na, odpowiednio, czwartym i piątym miejscu.

Sabalenka straciła prawie tysiąc punktów

Z czwartego na siódme spadła ich rodaczka Coco Gauff, która nie obroniła w Paryżu tytułu sprzed roku, a odpadła już w trzeciej rundzie. Prawie tysiąc punktów straciła również prowadząca Sabalenka, ubiegłoroczna finalistka, która tym razem zakończyła udział na ćwierćfinale.

Szósta jest najlepsza w Paryżu Rosjanka Mirra Andriejewa, na 12. lokatę, najwyższą w karierze, awansowała półfinalistka z Ukrainy Maria Kostiuk, a z 23. na 16. Rosjanka Diana Sznajder, którą w półfinale zatrzymała Chwalińska.

Awans Fręch i Linette

W górę rankingu powędrowały dwie pozostałe polskie tenisistki w TOP 100. Magdalena Fręch, choć odpadła we French Open w drugiej rundzie, awansowała z 46. na 43. pozycję, a Magda Linette, którą w trzeciej rundzie wyeliminowała Świątek, była 73., a w od poniedziałku jest 60. rakietą globu.

W rankingu The Race, obejmującego wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i jest 14. Prowadzenie objęła Andriejewa - 4928.

  • Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 czerwca 2026
    1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt
    2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
    3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733
    4. (5) Jessica Pegula (USA) 6056
    5. (6) Amanda Anisimova (USA) 5848
    6. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751
    7. (4) Coco Gauff (USA) 4879
    8. (7) Elina Switolina (Ukraina) 4315
    9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670
    10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3438
    ...
    21. (114) Maja Chwalińska (Polska) 1996
    43. (46) Magdalena Fręch (Polska) 1238
    60. (73) Magda Linette (Polska) 1051
    143. (139) Katarzyna Kawa (Polska) 533
    166. (156) Linda Klimovicova (Polska) 463
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Źródło PAP
Tematy: tenisIga Świątekranking WTAmaja chwalińska
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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