Chwalińska 21. rakietą świata. Świątek nadal trzecia w rankingu WTA

Chwalińska pierwszy raz w setce najlepszych tenisitek

Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w klasyfikacji tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.

Wyżej z Polek jest tylko Świątek, która po odpadnięciu w 1/8 finału utrzymała trzecią lokatę, ale zwiększyła się jej strata do drugiej Jeleny Rybakiny z Kazachstanu, a dystans do niej zmniejszyły Amerykanki Jessica Pegula i Amanda Anisimova, które plasują się na, odpowiednio, czwartym i piątym miejscu.

Sabalenka straciła prawie tysiąc punktów

Z czwartego na siódme spadła ich rodaczka Coco Gauff, która nie obroniła w Paryżu tytułu sprzed roku, a odpadła już w trzeciej rundzie. Prawie tysiąc punktów straciła również prowadząca Sabalenka, ubiegłoroczna finalistka, która tym razem zakończyła udział na ćwierćfinale.

Szósta jest najlepsza w Paryżu Rosjanka Mirra Andriejewa, na 12. lokatę, najwyższą w karierze, awansowała półfinalistka z Ukrainy Maria Kostiuk, a z 23. na 16. Rosjanka Diana Sznajder, którą w półfinale zatrzymała Chwalińska.

Awans Fręch i Linette

W górę rankingu powędrowały dwie pozostałe polskie tenisistki w TOP 100. Magdalena Fręch, choć odpadła we French Open w drugiej rundzie, awansowała z 46. na 43. pozycję, a Magda Linette, którą w trzeciej rundzie wyeliminowała Świątek, była 73., a w od poniedziałku jest 60. rakietą globu.

W rankingu The Race, obejmującego wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i jest 14. Prowadzenie objęła Andriejewa - 4928.