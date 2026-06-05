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Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 18:49
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Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską
Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską/PAP/EPA
Maja Chwalińska i Mirra Andriejewa dotychczas nie grały ze sobą. Pierwszy raz w karierze zmierzą się w finale wielkoszlemowego French Open. Faworytką spotkania jest uchodząca za wielki tenisowy talent Rosjanka. Choć sześć lat młodsza, jest bardziej doświadczona i pod wieloma względami góruje nad Polką. Statystyka zdecydowanie przemawia na jej korzyść, ale to tylko teoria. Początek sobotniego pojedynku o godz. 15.00.

Chwalińska przeszła drogę od kwalifikacji do finału

Chwalińska po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego finału. Wcześniej w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.

Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros
Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros

Z kolei tenisistka urodzona w Krasnojarsku na Syberii już od 2023 roku regularnie występuje w Wielkim Szlemie, a na kortach im. Rolanda Garrosa w półfinale była już dwa lata temu, krótko po 17. urodzinach. W 2025 roku odpadła w ćwierćfinale, podobnie jak w Wimbledonie.

Andriejewa ósmą rakietą świata

Chwalińska ma w dorobku jedynie dwa tytuły niższej rangi WTA 125, a Rosjanka pięciokrotnie triumfowała w "pełnoprawnych" turniejach, w tym dwa rangi WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells w zeszłym roku. W tym sezonie była najlepsza w Adelajadzie i w hali w Linzu, gdzie zmagania toczyły się na nawierzchni ziemnej.

24-latka z Dąbrowy Górniczej najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występie w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji. Andriejewa jest ósmą rakietą świata, w najbliższym notowaniu będzie szósta, ale najwyżej była klasyfikowana na piątej pozycji.

Andriejewa na korcie zarobiła dużo więcej od Chwalińskiej

Wielką różnicę widać także w ich zarobkach. Do rozpoczęcia zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Polka - według oficjalnego zestawienia WTA - zarobiła 864 030 dolarów, a w Paryżu praktycznie potroiła już tę sumę. Natomiast Rosjanka, która tenisowego abecadła uczyła się w Soczi, a później przeniosła się do Cannes, ma na koncie 9,67 mln USD.

  • Maja Chwalińska Mirra Andriejewa
  • kraj: Polska Rosja
  • wiek: 24 19
  • data i miejsce urodzenia: 11.10.2001, Dąbrowa Górnicza 29.04,2007, Krasnojarsk
  • wzrost: 164 cm 175 cm
  • miejsce w rankingu WTA: 114 8
  • najwyższa lokata w rankingu: 113 (4.05.2026) 5 (14.07.2025)
  • tytuły w Wielkim Szlemie: 0 0
  • wygrane turnieje WTA:
    w singlu 0 5
    w deblu 0 3
  • wygrane/przegrane mecze w singlu: 277/139 184/159
  • tegoroczny bilans meczów w singlu: 29/9 35/9
  • zarobki w mln USD: 0,86 9,67
  • bilans z rywalką: - -
    najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie:
    Australian Open
    - 1. runda (2025) - 4. runda (2024-2026)

    French Open
    - finał (2026) - finał (2026)

    Wimbledon
    - 2. runda (2022) - ćwierćinał (2025)

    US Open
    - - - 3. runda (2025)
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Źródło PAP
Tematy: finałFrench OpenRoland GarrosMirra Andriejewa
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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