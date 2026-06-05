Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską

Chwalińska przeszła drogę od kwalifikacji do finału

Chwalińska po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego finału. Wcześniej w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.

Z kolei tenisistka urodzona w Krasnojarsku na Syberii już od 2023 roku regularnie występuje w Wielkim Szlemie, a na kortach im. Rolanda Garrosa w półfinale była już dwa lata temu, krótko po 17. urodzinach. W 2025 roku odpadła w ćwierćfinale, podobnie jak w Wimbledonie.

Andriejewa ósmą rakietą świata

Chwalińska ma w dorobku jedynie dwa tytuły niższej rangi WTA 125, a Rosjanka pięciokrotnie triumfowała w "pełnoprawnych" turniejach, w tym dwa rangi WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells w zeszłym roku. W tym sezonie była najlepsza w Adelajadzie i w hali w Linzu, gdzie zmagania toczyły się na nawierzchni ziemnej.

24-latka z Dąbrowy Górniczej najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występie w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji. Andriejewa jest ósmą rakietą świata, w najbliższym notowaniu będzie szósta, ale najwyżej była klasyfikowana na piątej pozycji.

Andriejewa na korcie zarobiła dużo więcej od Chwalińskiej

Wielką różnicę widać także w ich zarobkach. Do rozpoczęcia zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Polka - według oficjalnego zestawienia WTA - zarobiła 864 030 dolarów, a w Paryżu praktycznie potroiła już tę sumę. Natomiast Rosjanka, która tenisowego abecadła uczyła się w Soczi, a później przeniosła się do Cannes, ma na koncie 9,67 mln USD.