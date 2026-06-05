Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską

Chwalińska przeszła drogę od kwalifikacji do finału
Chwalińska po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego finału. Wcześniej w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.
Z kolei tenisistka urodzona w Krasnojarsku na Syberii już od 2023 roku regularnie występuje w Wielkim Szlemie, a na kortach im. Rolanda Garrosa w półfinale była już dwa lata temu, krótko po 17. urodzinach. W 2025 roku odpadła w ćwierćfinale, podobnie jak w Wimbledonie.
Andriejewa ósmą rakietą świata
Chwalińska ma w dorobku jedynie dwa tytuły niższej rangi WTA 125, a Rosjanka pięciokrotnie triumfowała w "pełnoprawnych" turniejach, w tym dwa rangi WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells w zeszłym roku. W tym sezonie była najlepsza w Adelajadzie i w hali w Linzu, gdzie zmagania toczyły się na nawierzchni ziemnej.
24-latka z Dąbrowy Górniczej najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występie w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji. Andriejewa jest ósmą rakietą świata, w najbliższym notowaniu będzie szósta, ale najwyżej była klasyfikowana na piątej pozycji.
Andriejewa na korcie zarobiła dużo więcej od Chwalińskiej
Wielką różnicę widać także w ich zarobkach. Do rozpoczęcia zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Polka - według oficjalnego zestawienia WTA - zarobiła 864 030 dolarów, a w Paryżu praktycznie potroiła już tę sumę. Natomiast Rosjanka, która tenisowego abecadła uczyła się w Soczi, a później przeniosła się do Cannes, ma na koncie 9,67 mln USD.
- Maja Chwalińska Mirra Andriejewa
- kraj: Polska Rosja
- wiek: 24 19
- data i miejsce urodzenia: 11.10.2001, Dąbrowa Górnicza 29.04,2007, Krasnojarsk
- wzrost: 164 cm 175 cm
- miejsce w rankingu WTA: 114 8
- najwyższa lokata w rankingu: 113 (4.05.2026) 5 (14.07.2025)
- tytuły w Wielkim Szlemie: 0 0
- wygrane turnieje WTA:
w singlu 0 5
w deblu 0 3
- wygrane/przegrane mecze w singlu: 277/139 184/159
- tegoroczny bilans meczów w singlu: 29/9 35/9
- zarobki w mln USD: 0,86 9,67
- bilans z rywalką: - -
najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie:
Australian Open
- 1. runda (2025) - 4. runda (2024-2026)
French Open
- finał (2026) - finał (2026)
Wimbledon
- 2. runda (2022) - ćwierćinał (2025)
US Open
- - - 3. runda (2025)