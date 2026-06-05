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Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
50 minut temu
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Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros
Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros/PAP/EPA
Maja Chwalińska jest na ustach całego świata. 114. tenisistka rankingu WTA awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Z tym wielkim sukcesem w parze idą kosmiczne pieniądze. 24-Polka na Roland Garros już zarobiła dwa razy więcej niż udało się jej zgromadzić od początku kariery.

Chwalińska "czarnym koniem" French Open

Chwalińska jest "czarnym koniem" tegorocznego turnieju w Paryżu. Nasza tenisistka do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Później w żadnym meczu nie była faworytką, a mimo to za każdym razem odprawiała z kwitkiem bardziej znane i doświadczone rywalki.

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Maja Chwalińska w finale French Open. Polka może zostać nową królową Paryża

Polka w 1. rundzie wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku rozprawiła się z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3. W pojedynku o awans do finału wyższość Chwalińskiej musiała uznać kolejna Rosjanka Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4.

Chwalińska za awans do finału zarobiła 1,6 mln dolarów

W meczu o wszystko Chwalińska zmierzy się z kolejną Rosjanką. Polka niezależnie od wyniku sobotniego pojedynku z Mirrę Andriejewą wróci do kraju z pokaźną premią.

Za awans do finału nasza tenisistka może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 mln euro, czyli 1,6 mln dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła... 864 tys. dolarów. Czyli na tegorocznym French Open Chwalińska zarobiła dwa razy więcej niż w całej swojej dotychczasowej karierze. Jeśli pokona Andriejewą nagroda pieniężna wzrośnie do 2,8 mln euro.

Dla porównania Iga Świątek od początku swojej kariery zarobiła na korcie prawie 43 mln dolarów. Agnieszka Radwańska kończąc karierę zatrzymała się na blisko 28 mln dolarów.

Chwalińska czwartą Polką w finale Wielkiego Szlema

Chwalińska, awansując do finału turnieju French Open, została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Dla Chwalińskiej to dopiero trzeci występ w zasadniczej części zawodów tej rangi. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: teniszarobkiFrench OpenRoland Garros
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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