Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji

Chwalińska po French Open zaliczy spory awans

24-letnia Chwalińska w rankingu zajmuje 114. miejsce, ale dzięki świetnej grze w trwającym French Open w kolejnym notowaniu 8 czerwca będzie co najmniej w okolicach 50. pozycji. W środowym ćwierćfinale w Paryżu zagra z Rosjanką Anną Kalinską.

Organizatorzy Wimbledonu listy startowe zamykają przed rozpoczęciem French Open, a to oznacza, że tak jak w stolicy Francji, w Londynie również musiałaby się przebijać przez trzystopniowe kwalifikacje. Z eliminacji zwykle zwolniona jest najlepsza setka.

Decyzja zapadnie w połowie czerwca

W ubiegłym roku w podobnej do Chwalińskiej sytuacji była Lois Boisson. W Paryżu Francuzka sensacyjnie dotarła do półfinału, jednak w Wimbledonie odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji.

Decyzji o przyznaniu tzw. dzikich kart na nadchodzący Wimbledon należy się spodziewać w połowie czerwca. Turniej główny rusza 29 czerwca, a kwalifikacje tydzień wcześniej.