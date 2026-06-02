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Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 15:14
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Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji
Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji/PAP/EPA
Maja Chwalińska jest "czarnym koniem" tegorocznego French Open. Mimo awansu do najlepszej ósemki wielkoszlemowego turnieju w Paryżu Polka na Wimbledonie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Sytuacja może się zmienić, jeśli organizatorzy przyznają naszej tenisistce "dziką kartę". W tej sprawie zainterweniował Polski Związek Tenisowy.

Chwalińska po French Open zaliczy spory awans

24-letnia Chwalińska w rankingu zajmuje 114. miejsce, ale dzięki świetnej grze w trwającym French Open w kolejnym notowaniu 8 czerwca będzie co najmniej w okolicach 50. pozycji. W środowym ćwierćfinale w Paryżu zagra z Rosjanką Anną Kalinską.

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Organizatorzy Wimbledonu listy startowe zamykają przed rozpoczęciem French Open, a to oznacza, że tak jak w stolicy Francji, w Londynie również musiałaby się przebijać przez trzystopniowe kwalifikacje. Z eliminacji zwykle zwolniona jest najlepsza setka.

Decyzja zapadnie w połowie czerwca

W ubiegłym roku w podobnej do Chwalińskiej sytuacji była Lois Boisson. W Paryżu Francuzka sensacyjnie dotarła do półfinału, jednak w Wimbledonie odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji.

Decyzji o przyznaniu tzw. dzikich kart na nadchodzący Wimbledon należy się spodziewać w połowie czerwca. Turniej główny rusza 29 czerwca, a kwalifikacje tydzień wcześniej.

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Źródło PAP
Tematy: tenisWTAwimbledonFrench Open
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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