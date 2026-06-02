Rosjanka zmierzy się z Ukrainką w półfinale French Open. Andriejewa do awansu potrzebowała 56. minut

Mirra Andriejewa pierwszą półfinalistką tegorocznego wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem ósmym rosyjska tenisistka pokonała w Paryżu Rumunkę Soranę Cirsteę (18.) 6:0, 6:3. Spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk.
Rosjanka trafi Kostiuk lub Switolinę
Po dziewięciu dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz. Mecz rozegrano pod zamkniętym dachem.
Zaledwie 19-letnia Andriejewa w półfinale French Open pierwszy raz była już dwa lata temu. W czwartek jej rywalką będzie Kostiuk.
Ukrainka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. We wtorek Kostiuk, która w 1/8 finału wyeliminowała Igę Świątek, wygrała ze swoją rodaczką Eliną Switoliną 6:3, 2:6, 6:2
Chwalińska przed szansą awansu do najlepszej czwórki
Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalinską (22.). Natomiast liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką Dianą Sznajder (23.).
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Źródło PAP
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