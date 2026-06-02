Rosjanka zmierzy się z Ukrainką w półfinale French Open. Andriejewa do awansu potrzebowała 56. minut

Rosjanka trafi Kostiuk lub Switolinę

Po dziewięciu dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz. Mecz rozegrano pod zamkniętym dachem.

Zaledwie 19-letnia Andriejewa w półfinale French Open pierwszy raz była już dwa lata temu. W czwartek jej rywalką będzie Kostiuk.

Ukrainka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. We wtorek Kostiuk, która w 1/8 finału wyeliminowała Igę Świątek, wygrała ze swoją rodaczką Eliną Switoliną 6:3, 2:6, 6:2

Chwalińska przed szansą awansu do najlepszej czwórki

Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalinską (22.). Natomiast liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką Dianą Sznajder (23.).